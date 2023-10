Szokująca oferta. Zawodnik klubiku, który jest rewelacją LKE, rozchwytywany

Okazuje się, że nie zawsze kluby, które występują w europejskich pucharach, muszą być w pełni sprofesjonalizowane. Zarząd zespołu Klaksvikar Itrottarfelag działa na zasadach wolontariatu, a piłkarze często muszą dorabiać w innych zawodach, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Mimo to drużynie z Wysp Owczych takie warunki nie przeszkadzają w rozgrywaniu meczów na poziomie Ligi Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Bramkarz Klaksvikar Itrottarfelag otrzymał ciekawą ofertę. "Będzie miał nad czym się zastanawiać"

Ostatnio piłkarze z Klaksvikar zwyciężyli 3:0 z Olimpiją Ljubljana w grupie A, w której wcześniej przegrali z Slovanem Bratysława 1:2 i zremisowali bezbramkowo z francuskim Lille. Czwartkowa wygrana sprawiła, że drużyna z Wysp Owczych nadal ma realne szanse na awans do fazy pucharowej, co byłoby największym sukcesem w historii klubu.

Ostatnio w mediach społecznościowych Piotra Piotrowicza pojawiła się bardzo ciekawa historia nt. bramkarza Klaksvikar Itrottarfelag. Jest nim 32-letni Jonathan Johansson. Szwed z zawodu jest elektrykiem, przez co przed laty łączył wykonywanie wyuczonej pracy z występami na boisku w barwach różnych norweskich zespołów. Co ciekawe, wtedy Johansson nie był golkiperem, a zawodnikiem z pola. Najwyraźniej przejście na nową pozycję przebiegło u niego błyskawicznie, ponieważ do tej pory w trzech meczach Ligi Konferencji stracił tylko dwie bramki.

To jednak nie koniec tej historii. Dziennikarz, posiłkując się informacjami z innych źródeł, przekazał, że Jonathan Johansson otrzymał ostatnio propozycję pracy w Olso jako... inżynier projektu przy budowie paneli słonecznych. Jak widać, Szwed jest rozchwytywany na rynku pracy. Szczególnie w zawodzie elektryka, na którym najwyraźniej zna się bardzo dobrze. W przypadku potencjalnego awansu Klaksvikar Itrottarfelag do następnej fazy Ligi Konferencji 32-latek może stanąć przed niemałym dylematem. Stać w bramce drużyny z Wysp Owczych czy tworzyć projekt farmy fotowoltaicznej? Trudny wybór.

"Jeśli Farerzy awansują z fazy grupowej europejskich pucharów, wówczas będzie miał nad czym się zastanawiać" - czytamy na profilu X (dawniej Twitter) Piotra Piotrowicza.

Obecnie Klaksvikar Itrottarfelag z czterema punktami na koncie zajmuje 3. miejsce w grupie A, która prezentuje się następująco: