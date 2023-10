Sceny w polskim klubie. Ogłosili trenera i klapa

Wisła Sandomierz to klub, który został założony w 1925 roku. Jeszcze w zeszłym sezonie zespół z Sandomierza występował w IV grupie III ligi, gdzie mierzył się, chociażby z Wieczystą Kraków. W ostatnich miesiącach klub z małopolski boryka się z ogromnymi problemami finansowymi, przez co w pewnym momencie piłkarze odmówili boiskowych występów. Obecnie IV-ligowa Wisła wciąż jest w wielkich tarapatach, do których dołączyła niedorzeczna sytuacja z ogłoszeniem nowego trenera.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Wisła ogłosiła nowego trenera. Ten dowiedział się o nowej pracy z gazet

Dotychczas posadę trenera w sandomierskiej drużynie obejmował Michał Złotek. W czwartek na profilu Wisły pojawił się komunikat, w którym przekazano, że szkoleniowiec został zwolniony, a jego miejsce zajmie Łukasz Kościelski.

"Michał Złotek nie będzie pełnił już funkcji trenera naszej drużyny. Nie pozwalają mu na to nowe obowiązki związane ze zmianą pracy, z której się utrzymuje. Michałowi dziękujemy za podjęcie rękawicy i bardzo dużą pomoc w tym, aby Wisła w ogóle mogła przystąpić do rozgrywek. Jego następcą został Łukasz Kościelski, który wcześniej prowadził założony przez siebie klub w Stalowej Woli. W naszej drużynie występują byli jego młodzi podopieczni. Łukaszowi życzymy wytrwałości i determinacji" - czytamy w mediach społecznościowych.

Problem w tym, że sam Kościelski dowiedział się o objęciu stanowiska z... mediów. W wywiadzie dla lokalnego portalu 4miasta.pl. przyznał, że klub znacząco pośpieszył się ogłoszeniem go nowym trenerem zespołu.

- Ja też dowiedziałem się o tym z mediów. Ale w każdej głupocie jest ziarnko prawdy. Sama informacja trochę niestosownie wybiegła z tego klubu. Ktoś nie utrzymał ciśnienia. Nie widziałem dokumentu, który potwierdza to, że jestem trenerem Wisły Sandomierz. Nie po to wycofałem się z PZPN-u, żeby ktokolwiek ogłaszał mnie trenerem w strukturach związku. Jestem trenerem, ale chłopców, którzy są związani w tej chwili z tym klubem - powiedział Łukasz Kościelski.

- Nie wiem, kto odpowiada za media społecznościowe, ale wrzucił taką informację nieodpowiedzialnie, bo ani niczego nie podpisałem, ani na nic się nie zgodziłem. Chłopcy poprosili mnie o pomoc i staram się pomóc. Jest dużo rzeczy to wyprostowania, jeśli chodzi o Sandomierz. Ja na razie jestem na etapie rozmawiania z władzami miasta, starostwa - dodał niedoszły trener Wisły Sandomierz. Chwilę później dodał też wprost: - Ja oficjalnie nigdy nie będę trenerem Wisły Sandomierz.

Nie wiadomo czy można te słowa brać dosłownie, bo trener dopowiedział w późniejszej części wywiadu, że ostateczna decyzja zapadnie po 1 listopada. Wciąż będzie to jednak zależne od rozmów z klubem i władzami miasta. Obecnie Wisła w IV lidze grupy świętokrzyskiej zgromadziła okrągłe zero punktów i z bilansem bramkowym 2:98 zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Taki rezultat jest spowodowany nieustannym przekładaniem meczów oraz przymusowymi występami juniorów ze względu na problemy strukturalno-finansowe.