Prawdopodobnie nigdy nie był na meczu. Napisał sportowy hymn wszech czasów

Gdy pod koniec maja 1977 r. Freddie Mercury stał na scenie Bingley Hall w Stafford, tłum fanów Queen śpiewał swym idolom "You'll Never Walk Alone". Melodia z musicalu z lat 40., w latach 60. została przejęta przez kibiców drużyny Liverpoolu i stała się ich hymnem. Hymnem, który miał dodawać piłkarzom otuchy i być wsparciem. Wcześniej z utworu okazjonalnie korzystały też inne stowarzyszenia kibiców. Choć "You'll Never Walk Alone" brzmiało nieźle i niosło, to Mercury mógł się tylko lekko uśmiechnąć. W jego notatkach były bowiem nuty rockowego walca, które miały potencjał nie tylko, by porwać widzów na koncertach, ale też zawładnąć sportowymi arenami. Uznał, że nadchodził czas by nad tymi nutami popracować.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski! Fornal: Cieszymy się ze złotego medalu jednej z mocniejszych lig na świecie

Dał piosenkę, którą mogły śpiewać tłumy, z dedykacją dla sportu

Koncepcja "We Are The Champions", jak niegdyś relacjonował Mercury, powstała w 1975 r., ale wówczas utwór nie pasował do stylistyki Queen. Jej autor zdecydował się dopracować tę piosenkę i nagrać w studiu dopiero w wakacje 1977 - być może natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu, być może nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen. Niektóre źródła wskazują, że podczas tej wiosennej trasy fani przerwali jeden z występów, bo chcieli pośpiewać swym idolom. Zanucili Killer Queen i Bohemian Rhapsody, które najlepiej się do chóralnego śpiewania nadawały. Po kilku miesiącach dostali "We Are The Champions".

Utwór został wydany jako singiel 7 października, na jego stronie B znalazło się "We will rock you". 28 października w sklepach ukazał się z kolei album "News of the world", który otwierały dwa powyższe utwory. Jak się potem okazało, były to dwa najważniejsze przeboje, jakie dostał sportowy świat. Taki był ich zamysł. "We will rock you" miało być prostą piosenką, którą włączy publiczność w występ. Nagrano ją w studiu przy pomocy tupiących nogami i klaszczących osób. Pewnie jeszcze wtedy nikt nie podejrzewał, że ten utwór podbije też sportowe areny, że pół wieku później będzie w czołówce cyklicznie odtwarzanych piosenek na meczach NFL czy NBA. Co innego z "We Are The Champions". To była piosenka z dedykacją dla świata sportu.

- Pisałem i myślałem o piłce nożnej. Chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Nadałem mu bardziej teatralny wymiar niż ma zwykła stadionowa przyśpiewka - tłumaczył Mercury amerykańskiemu magazynowi Circus w roku 1978.

Jeśli coś można nazwać ponadczasową sztuką dla ludzi, to pieśń o zwycięzcach właśnie nią jest. Dawno wyszła ona poza wymiar przyjemnego dla ucha utworu i stała się symbolem. Momentem wyczekiwanym, kojarzącym się z triumfem i radością.

- Chcieliśmy, żeby tłumy przy tej piosence machały i śpiewały. To bardzo jednoczące i pozytywne. Ludzie to uwielbiają, to coś, co podnosi wszystkich na duchu - mówił "Daily Mail" Brian May, gitarzysta Queen. Taki był też wydźwięk teledysku nagranego w jednym z londyńskich teatrów. Wideo przedstawiało zespół występujący na scenie i członków fanklubu grupy machających szalikami i transparentami z logo Queen niczym na meczu. Fani na nagranie reagowali spontanicznie. Już po pierwszym odsłuchaniu kołysali się w rytm nowej piosenki - jakby znali ją od lat.

"Freddie rozumiał poczucie jedności, pasję i energię obecne podczas meczów"

Czy chichotem losu nie jest to, że poruszającą kibiców i zespoloną ze sportem piosenkę napisał ktoś, kto prawdopodobnie nigdy nie był na wielkim wydarzeniu sportowym, a już na pewno nie uczęszczał na mecze, czy jakieś cykliczne rozgrywki? Niekoniecznie.

Osobiście szczerze wątpię, czy Fred kiedykolwiek grał w piłkę lub zasiadał na trybunach, ale za to z pewnością doskonale rozumiał poczucie jedności, pasję i energię obecne podczas meczów piłkarskich. Oglądał mecze w telewizji i śledził wszystkie ważne wydarzenia sportowe. Jego ulubioną drużyną narodową oprócz reprezentacji Anglii była Brazylia

Tak pisał Peter Hince w książce "Queen nieznana historia". Hince był członkiem ekipy technicznej zespołu i fotografem. Ponoć Mercury od razu wyczuł stadionowy potencjał tej melodii. Nie pomylił się.

"We Are The Champions" dość szybko trafiło na stadiony. Niedługo po wydaniu piosenki w USA (25 października 1977 roku) utworu jako hymnu zaczęła używać drużyna baseballowa New York Yankees. W październiku wygrała Word Series, a Mercury na grudniowym koncercie w Nowym Jorku przywdział klubową koszulkę i czapkę zespołu właśnie na "We Will Rock You" i "We Are The Champions". Kilka źródeł mówi też o tym, że potencjał utworu szybko zauważono w hali Philadelphia 76ers. Kibice koszykarskiej drużyny słuchali i nucili utwór podczas rozgrzewki swej drużyny. Teraz miejsc i zawodów, gdzie odtwarza się "We Are The Champions" nie sposób wymienić. Od niemal pół wieku jest to prawdopodobnie statystycznie najczęściej puszczana piosenka podczas imprez sportowych na całym świecie, od piłkarskiej Premier League po Ligę Mistrzów. Od futbolu przez koszykówkę, po piłkę ręczną. Utwór mocno doceniła też FIFA, bo w 1994 roku piosenka była oficjalnym przebojem mistrzostw świata. Jej sukces wyjaśnili też naukowcy.

Tajne sekrety przepisu na sukces

Dekadę temu zespół angielskich badaczy ogłosił "We Are The Champions" najbardziej chwytliwą i najchętniej śpiewaną piosenką w historii muzyki pop rockowej. Naukowcy podali laboratoryjne argumenty.

"Odkryliśmy, że można naukowo wytłumaczyć, dlaczego piosenka jest chętnie śpiewana przez tłumy. To kombinacja neurologii, matematyki i psychologii poznawczej tworzą nieuchwytne eliksir na przebój" - oznajmili badacze z Goldsmiths University London. Wypunktowali cztery podstawowe elementy, które wyzwalają u ludzi skłonność śpiewania. Są to:

Długie frazy muzyczne,

Duża liczba dźwięków w refrenie

Piosenka śpiewana męskim głosem, podświadome łączenie jej treści z okrzykiem wojennym

Energia i determinacja artysty włożona w oryginalne wykonanie piosenki

- Chodzi też o wokalistę, a nie o samą piosenkę. Gdy piosenkarz używa wysokiego głosu, wyraźnie wymawia spółgłoski, wkłada dużo wysiłku w swoje wykonanie, a piosenka nie ma wielu ozdobników, to jest duża szansa, że ludzie zaczną tę piosenkę śpiewać zwłaszcza wieczorami i zwłaszcza gdy znają tę piosnkę z list przebojów czy radia - przekazał dr Daniel Mullensiefen, ekspert muzykologii. Jak dodał, utwór Mercury'ego wszystkie te warunki spełnia. Magiczny przepis, czy też bezwiednie połączone elementy muzycznej taktyki działają do dziś. Wystarczy kliknąć poniżej, zanurzając się w utworze w jego oryginalnym wykonaniu.