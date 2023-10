Legenda nie ma wątpliwości. Jeden z wielokrotnych zwycięzców LM musi szykować się do spadku

Ajax Amsterdam przechodzi spore zmiany strukturalne, organizacyjne, od lipca ma nowego trenera, a w letnim okienku nie ściągnięto wartościowych następców największych gwiazd. Problem stanowią wyniki. Holenderski gigant poniósł cztery ligowe porażki w siedmiu meczach i jest na przedostatnim miejscu w tabeli.

Legenda sugeruje zmianę myślenia w Ajaksie

Porażka z Utrechtem 3:4 sprawiła, że weekendowy rywal Ajaksu wyprzedził go w Eredivisie i zepchnął do strefy spadkowej. Zdaniem Rafaela van der Varta w Amsterdamie muszą zacząć myśleć, że spadek jest realnym scenariuszem, a z takimi wynikami klub będzie kandydatem do opuszczenia Eredivisie. Uważa, że do każdego kolejnego meczu nie można podchodzić z nastawieniem, że jest się faworytem, nie w obecnej sytuacji.

- Trener Maurice Steijn znajduje się w okropnej sytuacji, z której będzie mu trudno się wydostać. Chyba że klub zmieni swoje myślenie, a musi się zmienić, począwszy od organizacji. Nie jesteś już tym Ajaksem. Musimy kierować się zasadą, że klub nie jest lepszy od przeciwnika, bo nie ma do tego odpowiednich cech. Nawet dobrzy piłkarze tracą swój poziom. Brzmi to trochę podle, ale teraz musimy myśleć jak klub kandydujący do spadku. To bardzo smutne, ale prawdziwe - mówił w rozmowie z "Voetbal International"

Były gwiazdor holenderskiej piłki przekonuje, że winnym kryzysu nie jest trener, a przede wszystkim piłkarze. Źle poprowadzone okno transferowe sprawia, że nie ma wartościowej kadry, którą stać na walkę o najwyższe cele. Jego zdaniem nie należy zwalniać Steijna.

- Mając zawodników za 115 milionów euro, powinni zostać mistrzami, dłubiąc w nosie. Nie zwolniłbym Steijna, ponieważ na boisku są zawodnicy, którzy nie są dla niego odpowiedni - stwierdził.

Van der Vaart już wcześniej twierdził, że dyrektor sportowy Sven Mislintat jest głównym odpowiedzialnym za kryzys. Nie ma go od miesiąca w Ajaksie. W jego opinii ściągnięci piłkarze do dziś "nie dali żadnej jakości".

Po siedmiu rozegranych meczach Ajax ma zaledwie pięć punktów na koncie. Wyprzedza jedynie FC Volendam.

W czwartek ekipa z Amsterdamu zagra na wyjeździe z Brighton & Hove Albion w Lidze Europy, a w niedzielę zmierzy się z PSV Eindhoven w hicie Eredivisie.

- Pozostanę waleczny, aby odwrócić sytuację tego klubu. Myślę, że pozostanę na stanowisku menadżera. Kiedy wchodzę do klubu, czuję wsparcie ze strony ludzi w klubie, moich zawodników i sztabu - mówił Steijn po meczu z Utrechtem.

- Ajax nie ma liderów, którzy mogliby ciągnąć za sobą przyszłe gwiazdy. Dziś najbardziej doświadczonym piłkarzem z pola jest 31-letni Steven Berghuis, który nie wykazywał jednak cech przywódczych - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Mariusz Moński, ekspert od piłki holenderskiej.