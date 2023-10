Nowe wieści ws. transferu Szymańskiego. Agent przerywa milczenie

Sebastian Szymański ostatniego lata przeniósł się do Fenerbahce. Jak na razie spisuje się wyśmienicie, w 17 meczach strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Nie może dziwić, że przykuł uwagę o wiele mocniejszych klubów.

Sebastian Szymański podpisze nowy kontrakt z Fenerbahce? Mariusz Piekarski wyjaśnia

Z doniesień tureckich mediów wynikało, że reprezentantem Polski zainteresowały się m.in. Liverpool, Napoli oraz Fiorentina. W związku z tym Mariusz Piekarski, agent zawodnika, miał zostać wezwany do Stambułu, aby negocjować przedłużenie kontraktu. To wiązałoby się z dodatkowymi pieniędzmi dla Szymańskiego.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał portal meczyki.pl, który skontaktował się z Piekarskim. Ten zaprzeczył, jakoby miał w planach wyjazd do Turcji. - Nie wybieram się do Stambułu. Informacje, że zostałem wezwany przez Fenerbahce w związku z rozmowami na temat nowego kontraktu Sebastiana, są nieprawdziwe. To plotki - uciął temat.

Agent wyjaśnił, że na ten moment nie ma potrzeby renegocjowania warunków niedawno podpisanej umowy. - Mamy czteroletni kontrakt z klubem. Obie strony są zadowolone i zabezpieczone. Jest październik. Ledwo związaliśmy się z Fenerbahce - zaznaczył. Dodał, że na razie nie rozmyślają nad tym, co może stać się latem.

Sebastian Szymański chwalony w Turcji. "Zachwycił kibiców"

Polski pomocnik w ostatnim meczu z Hataysporem (4:2) strzelił gola i po raz kolejny pokazał się z dobrej strony. Zebrał za to sporo pochwał o tureckich mediów. "Dał show w meczu Fenerbahce z Hataysporem. Kontynuuje niesamowite występy. (...) Zachwycił kibiców" - napisała gazeta "Miliyet". Zespół 24-latka również imponuje, w tym sezonie wygrał wszystkie 17 meczów.