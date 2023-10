Szymański się nie zatrzymuje! Znów pokazał klasę. I to jak [WIDEO]

Sebastian Szymański jest w życiowej formie. Latem 2023 roku przeniósł się do Fenerbahce Stambuł i z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem. Wystąpił w 16 spotkaniach, zdobył aż osiem bramek i cztery asysty. - Nie pamiętam, kiedy w tym klubie pojawił się piłkarz, który tak szybko odnalazłby się w zespole. Zwykle gwiazdy zawodziły, mówiło się o tym, że potrzebują czasu do aklimatyzacji. Tymczasem Szymański wszedł w rozgrywki razem z drzwiami i rozdaje karty - tak o Polaku w rozmowie z WP Sportowe Fakty mówił Krzysztof Gerlak, specjalista od ligi tureckiej. Pomocnik nie zamierza się zatrzymywać i w niedzielę 22 października ponownie oczarował.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Probierz wyciągnie reprezentację z kryzysu? Majdan: Ta drużyna się rozjechała

Sebastian Szymański z kolejnym trafieniem. Nie dał szans bramkarzowi

Tego dnia Fenerbahce mierzył się na własnym stadionie z Hataysporem. Gospodarze rozpoczęli ten mecz od mocnego akcentu. Już od pierwszych chwil napierali na bramkę rywali, co przyniosło skutek w 7. minucie. Wówczas piłkę do siatki posłał nie kto inny, jak Szymański.

Polak otrzymał kapitalne podanie w pole karne od Dusana Tadicia i ofiarnie rzucił się na piłkę. Musnął ją lewą nogą i skierował w sam środek bramki. Interweniować próbował jeszcze golkiper, ale bez sukcesu. Tym samym pomocnik po raz szósty w tym sezonie Super Lig zdobył bramkę.

Za jego przykładem już w 15. minucie poszedł kolega Bright Osayi-Samuel. Ten znalazł się we właściwym miejscu, odebrał odbitą piłkę w polu karnym i wpakował ją do siatki. Z kolei w 39. minucie wynik na 3:0 podwyższył Edin Dżeko.

W drugiej połowie kibice znów zobaczyli trzy bramki. W 55. minucie w końcu trafienie dla gości zdobył Faouzi Ghoulam. Radość Hataysporu nie trwała długo, bo już w 63. minucie odpowiedział Irfan Kahveci. Z kolei wynik spotkania na 4:2 ustanowił Rayane Aabid. Szymański ostatecznie nie spędził na murawie pełnych 90. minut i na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem został zmieniony.

Szymański coraz bliżej wielkiego transferu. Turcy zaniepokojeni

Sebastian Szymański błyszczy w Fenerbahce i pracuje na wielki transfer. Media już informowały, że Polak znalazł się w kręgu zainteresowania europejskich klubów, takich jak SSC Napoli czy Liverpool. W związku ze wzrostem ofert, które pojawiały się dla pomocnika, zarząd Fenerbahce zdecydował się zaprosić do Stambułu menadżera zawodnika - Mariusza Piekarskiego. Turcy chcą, by Szymański na razie pozostał w klubie i kontynuował przygodę z Fenerbahce - tym bardziej że dostarcza im mnóstwo goli.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Ostatnio bardzo dobrze zaprezentował się też na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Zdobył bramkę w wygranym meczu z Wyspami Owczymi (2:0) w eliminacjach do Euro 2024. Drogi do siatki nie udało mu się z kolei znaleźć w starciu z Mołdawią (1:1). Patrząc jednak na jego formę, może on być niemal pewny powołania na listopadowe zgrupowanie kadry.