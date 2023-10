Sensacja w Ekstraklasie. Japończyk zadał Rakowowi dwa potężne ciosy

Górnik Zabrze stał przed piekielnie trudnym zadaniem. Potrzebował przełamać serię trzech meczów bez wygranej i odskoczyć od strefy spadkowej, grając bez Lukasa Podolskiego z mistrzem Polski. I zabrzanie dokonali niemożliwego.

Górnik zaskoczył, Yokota nie do zatrzymania

Częstochowianie mieli naprawdę dobre pierwsze minuty spotkania. Starali się grać szybko, ciągle do przodu. Potrafili stworzyć zagrożenie, chociażby w postaci strzału Bartosza Nowaka z ostrego kąta, ale dobrze go bronił Daniel Bielica.

Generalnie początek meczu to był najlepszy fragment w wykonaniu Rakowa. Niespodziewany gol Górnika w 10. minucie zachwiał pewnością siebie u mistrza Polski. To była niespodziewana akcja, ale zabrzanom do szczęścia wiele nie trzeba było. Na prawej stronie został uruchomiony Daisuke Yokota. Pokręcił rywalami, zrobił sobie miejsce do strzału. Pierwsza próba została zablokowana, ale druga znalazła drogę do siatki. Strzelił technicznie przy słupku. Na linii bramkowej Fran Tudor minął się z piłką, niewiele mu brakowało do zablokowania strzału.

Raków zaczął grać niepewnie, szarpał swoje akcje. Przypominał oszołomionego boksera. Górnik trochę się zbierał do pójścia za ciosem. W 22. minucie wyprowadził kolejną dobrą akcję. Ładnie przeciągnął grę z prawej do lewej strony, tam zamykał Erik Janza, który sprytnie zagrał na skraj pola karnego. Piłka doszła do całkowicie nieobstawionego Yokoty, który znów niskim strzałem lewą nogą pokonał Vladana Kovacevicia, Piłka przeszła pod ręką Bośniaka.

Górnik samą pierwszą połową sprawił niespodziankę, a stosował proste środki. Raków za to nie potrafił się podnieść, grał bojaźliwie, bez pomysłu. Sporadycznie tworzył zagrożenie, jego akcje całkowicie straciły tempo. Jedynie wolej Bogdana Racovitana z 30. minuty zasłużył na uwagę, ale instynktownie interweniował tutaj Bielica.

Raków nie stanowił wyzwania prawie do końca meczu

Zabrzanie mieli bezpieczną przewagę, pierwszy raz w tym sezonie ligowym strzelili dwa gole w jednym meczu. Mogli skupić się na defensywie, destrukcji w środku pola i oddalaniu zagrożenia za wszelką cenę. Bardzo rzadko atakowali i nękali obronę mistrza Polski.

Sam Raków miał spory problem, żeby wejść w pole karne. Ograniczał się do strzałów z dystansu, które nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. Dopiero szczęśliwa akcja Ante Crnaca i Johna Yeboaha dała odpowiedni efekt. Udało im się przyspieszyć grę w tłoku, po czym Chorwat znalazł się w sytuacji sam na sam i pokonał golkipera Górnika w 83. minucie.

Raków złapał kontakt i dążył do remontady. Sporo gry brał na siebie Władysław Koczerhin, ale popełniał sporo błędów. Zagrania innych pewne powstrzymywał Bielica. Bronił strzały Crnaca, łapał wrzutki Yeboaha Jeana Carlosa Silvy.

Górnik wytrzymał napór rywala w końcówce i dowiózł niespodziewane zwycięstwo 2:1 do końca. Dzięki temu zabrzanie odskoczyli na trzy punkty Puszczy Niepołomice. To ich trzecia wygrana w tym sezonie. Raków się nie popisał, ponownie zabrakło konkretów w ofensywie i szybkiego reagowania na wydarzenia boiskowe. Nie wykorzystał szansy wejścia na ligowe podium.