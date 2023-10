W Polsce powstaje perełka za 268 mln zł. Koniec marazmu, zasłużony klub się doczekał

W niedzielę o godz. 18:00 GKS Katowice w ramach 12. kolejki I ligi na wyjeździe zagra z Górnikiem Łęczna. Tydzień później na Śląsk przyjedzie Polonia Warszawa, z którą drużyna prowadzona przez Rafała Góraka zagra na własnym stadionie. Na obecny obiekt zespołu z Katowic może wejść dokładnie 6 710 kibiców, natomiast już za niecały rok GKS będzie mógł pochwalić się nowym, pojemniejszym stadionem.

W Katowicach powstaje nowy stadion. Kosztował grube miliony

W 2020 roku miasto zakupiło grunt pod budowę obiektu, który będzie nosił nazwę "Stadion Miejski w Katowicach". Później odbył się przetarg, po czym 31 sierpnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Półtora miesiąca później, dokładnie 14 października odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy stadionu. Po kilkunastu miesiącach już widać efekty.

- Kończymy realizować sprawy konstrukcyjne. Teraz przystępujemy do prac wykończeniowych. Potem pozostaje już tylko cierpliwość na to, aż wykończeniówka się skończy. Mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy mogli odebrać obiekt, a od wiosny (2025 roku - red.) będą mogli grać na nim piłkarze - mówił prezydent miasta pod koniec czerwca 2023 roku o postępach w budowie dla kanału WKATOWICACHeu.

Nowy obiekt na Śląsku będzie posiadał w pełni zadaszone, jednokondygnacyjne trybuny, na których będzie mogło zasiąść równo 14 896 fanów. Tuż obok zostanie wybudowana hala sportowa przeznaczona do użytku głównie dla siatkarzy GKS-u. Jej pojemność wyniesie niespełna 2800 krzesełek. Wykonawcy muszą zdążyć z realizacją całego projektu do 31 sierpnia 2024. Początkowa kwota, na jaką wyceniono budowę Stadionu Miejskiego w Katowicach, wynosiła 205 milionów złotych, jednak obecnie wzrosła aż do 268 milionów złotych.

Co ciekawe, budowa stadionu to nie koniec sportowych inwestycji w Katowicach. Drugim etapem ma być stworzenie m.in. boisk treningowych i parkingów, których koszt ma wynieść około 42 miliony złotych.

Obecnie piłkarska drużyna GKS-u Katowice z 15. punktami na koncie plasuje się na 11. pozycji w tabeli I ligi. Zawodnicy Rafała Góraka zanotowali cztery zwycięstwa, trzy remisy i cztery porażki.