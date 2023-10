Polak bohaterem! Uratował zwycięstwo i wysłał sygnał Probierzowi [WIDEO]

Michał Helik prezentuje się bardzo dobrze w tym sezonie Championship. Wystąpił we wszystkich 12 spotkaniach, spędzając na murawie łącznie 1080 minut. Co więcej, zdobył też trzy gole i kilkukrotnie uratował drużynę przed stratą punktów. Tak było m.in. w meczu z Coventry City (1:1), kiedy to strzelił wyrównującą bramkę w 95. minucie meczu. Z kolei w sobotę 21 października znów został bohaterem Huddersfield, notując interwencję na wagę trzech punktów.

Co za obrona Michał Helika. Uratował zwycięstwo Huddersfield

Tego dnia drużyna Polaka zmierzyła się na własnym stadionie z Queens Park Rangers. Starcie rozpoczęło się kapitalnie dla gospodarzy, bo już w 8. minucie piłkę do siatki wpakował Kian Harratt. Z kolei sześć minut później na 2:0 podwyższył Jack Rudoni. To właśnie Huddersfield nadawało rytm gry w pierwszej połowie, ale pod koniec dało się zaskoczyć rywalom. W 42. minucie gola kontaktowego zdobył Jake Clarke-Salter i na murawie zrobiło się nerwowo.

Na drugą połowę goście wyszli niezwykle zmotywowani i byli bliscy wyrównania. Wówczas kapitalną obroną popisał się Helik. Po jednym z dośrodkowań zakotłowało się w polu karnym Huddersfield. Najpierw gospodarzy uratował słupek, ale chwilę później futbolówka spadła tuż pod nogi piłkarza gości, który miał znakomitą okazję do oddania strzału. Tym bardziej że poza bramką był golkiper. Wtedy właśnie zagrożenie zneutralizował Helik i w ostatniej chwili wślizgiem wybił piłkę.

Tym samym Polak uratował cenne trzy punkty drużynie. W meczu nie padło już więcej bramek i to Huddersfield triumfowało 2:1. Dzięki temu awansowało na 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Na taki wynik składają się trzy zwycięstwa, pięć remisów i cztery porażki.

Helik dał kolejny sygnał Probierzowi. Zwiększył szanse na grę dla reprezentacji Polski

Helik znajduje się ostatnio w bardzo dobrej formie. Regularnie zdobywa wysokie noty. Tak było m.in. po meczu z Birmingham City (1:3) z początku października. Choć jego drużyna przegrała, to Polak zdobył honorowego gola. "Założył opaskę kapitana w tym spotkaniu. Choć nie był w najwyższej formie, to nie poddawał się i zdobył bramkę na pocieszenie" - pisali wówczas dziennikarze xaminerlive.co.uk.

Mimo wszystko nie otrzymał zaproszenia na październikowe zgrupowanie kadry. Jeśli jednak Helik utrzyma dobrą formę, to niewykluczone, że już w listopadzie zamelduje się w reprezentacji. Tym bardziej że wtedy Polska rozegra niezwykle ważny mecz z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024. Jak stwierdził sam Probierz, jedną z głównych bolączek kadry jest obrona. Helik w obecnej formie mógłby być więc sporym wzmocnieniem.