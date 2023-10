Boniek miażdży człowieka prezydenta Dudy. "Patologia. Zero kompetencji"

Po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych Zbigniew Boniek nie gryzł się w język, zabierając głos na ten temat. Dostało się Pawłowi Kukizowi. "Nikt się tak nie zeszmacił" - grzmiał były prezes PZPN-u. Przeanalizował także wynik wyborczy jednego ze swoich "ulubionych" posłów Suwerennej Polski, Janusza Kowalskiego. "W każdym dobrym cyrku musi być dobry clown" - stwierdził wprost.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Probierz wyciągnie reprezentację z kryzysu? Majdan: Ta drużyna się rozjechała

Zbigniew Boniek zaatakował byłego wiceprezesa Ekstraklasy

Tym razem Zbigniew Boniek odniósł się do wypowiedzi doradcy społecznego prezydenta Andrzeja Dudy Marcina Mastalerka, który od listopada 2018 do września bieżącego roku pełnił funkcję wiceprezesa Ekstraklasy. Od listopada 2014 do lipca 2015 roku był też rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości.

W rozmowie z Radiem Zet politykowi zadano dwa następujące pytania: "Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę? PiS koncertowo zawalił tę kampanię [wyborczą - przyp. red.]?". Na oba te pytania Mastalerek jednoznacznie odpowiedział "tak".

Boniek odniósł się do tych wypowiedzi w jednoznaczny sposób. "Vice Prezes spółki Ekstraklasa SA. To jest właśnie patologia. Zero kompetencji, ale do niedzieli mógł wiele pomóc. Biedna ta nasza piłka" - napisał. Wygląda jednak na to, że umknęła mu informacja o tym, że Mastalerek nie jest już wiceprezesem Ekstraklasy.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Po odejściu Mastalerka jedyną osobą w zarządzie spółki pozostaje Marcin Animucki, który jest prezesem od 11 lat. Według medialnych doniesień Mastalerek może zostać w najbliższym czasie szefem gabinetu prezydenta.