Nadzieja reprezentacji Polski w dramatycznej sytuacji po transferze. "Ma problem"

Jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu Lech Poznań poinformował, że od bieżących rozgrywek Michał Skóraś zostanie piłkarzem Club Brugge. Belgijski klub zapłacił sześć milionów euro za 23-latka, który rozgrywał świetny sezon w Poznaniu.

Michał Skóraś gra coraz mniej w Club Brugge

Po blisko trzech miesiącach sytuacja Michała Skórasia w nowym - delikatnie mówiąc - nie jest najlepsza. Chociaż na przełomie lipca i sierpnia wychodził od pierwszej minuty na boisko, to ostatnie tygodnie są pod tym względem dramatycznie. Doszło do tego, że drugi raz z rzędu Skóraś nie znalazł się w kadrze na mecz ligowy. Tak było przy okazji spotkania ze Standardem Liege 8 października i w sobotnim meczu z KV Kortrijk.

"Jeżeli Michał Skóraś nie jest kontuzjowany, to jego sytuacja w Club Brugge wygląda dramatycznie, bo nie ma go nawet w szerokiej kadrze na mecz z Kortrijk" - ocenił Mariusz Moński, zajmujący się ligą belgijską. "Z tego co wiem żadnej kontuzji nie ma. Decyzja trenera, ma lepsze opcje i Skóraś zatem ma problem" - dodał Tomasz Hatta z portalu igol.pl.

A jak prezentują się minuty Skórasia w tym sezonie? Na 19 meczów wystąpił w 12 - pięć razy od pierwszej minuty, siedem razy z ławki. Wydawałoby się to nawet niezłym dorobkiem, jak na nowe środowisko. Jednak pod względem minut jest dramatycznie. Na możliwych 1710 rozegrał zaledwie 401, co daje 23 proc. możliwego czasu gry.

Minuty Michała Skórasia w poszczególnych rozgrywkach:

Jupiler Pro League: 103 na 990 (10 proc.),

el. Ligi Konferencji Europy: 154 na 540 (28,5 proc.),

Liga Konferencji Europy: 144 na 180 (80 proc.).

Powyższe liczby sugerują wprost - Michał Skóraś nie ma większych szans na regularną grę w lidze belgijskiej, a nie pomoże mu w tym konkurencja ze strony takich piłkarzy, jak Andreas Skov Olsen. Szansą na łapanie ich jest Liga Konferencji Europy, chociaż nie wydaje się, żeby to zadowalało samego piłkarza i być może najlepszym wyjściem byłoby poszukanie w styczniu wypożyczenia. Kolejny mecz Club Brugge rozegra właśnie w LKE w czwartek 26 października z FC Lugano.