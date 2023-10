Niemiecka legenda wyśmiała deklarację Podolskiego. "Co to ma znaczyć?"

Kilka dni temu Lukas Podolski w podcaście "Spielmacher - Der EM Talk" sugerował, że mógłby wrócić do zespołu 1. FC Koeln. - Jestem gotowy na wszystko i otwarty na wszelkie przygody - powiedział. Jego słowa błyskawicznie rozniosły się po Niemczech. Dotarły także do Dietera Muellera, który jest legendą niemieckiego klubu. 69-latek powiedział, co myśli o potencjalnym powrocie Podolskiego. I nie ą to słowa miłe dla zawodnika Górnika Zabrze.

