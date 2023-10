Już w poniedziałek 30 października w Paryżu, w Theatre du Chatelet odbędzie się gala Ballon d'Or tygodnika "France Football", podczas której Złotą Piłką zostanie nagrodzony najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu piłkarskiego. Oprócz głównej nagrody przyznany zostanie odpowiednik dla najlepszej piłkarki, a także statuetki imienia Lwa Jaszyna (dla najlepszego bramkarza), Raymonda Kopy (dla najlepszego piłkarza do lat 21), a także Gerda Muellera (dla najlepszego napastnika). Wyróżniona zostanie również najlepsza drużyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Guardiola zapytany o Złotą Piłkę. Messi czy Haaland? Zaskakująca odpowiedź

Zdecydowanym faworytem do zgarnięcia Złotej Piłki jest Leo Messi. Dla Argentyńczyka byłoby to już ósme takie wyróżnienie. Ostatni raz miało to miejsce dwa lata temu. Kontrowersje budzi jednak fakt, że zawodnik Interu Miami ma za sobą bardzo przeciętny sezon ligowy, a w dodatku latem wypisał się z najważniejszych europejskich rozgrywek, odchodząc do Stanów Zjednoczonych. Głównym argumentem za jest doprowadzenie reprezentacji Argentyny do upragnionego złotego medalu na mistrzostwach świata w Katarze.

Messi strzelił na nich sześć goli i zanotował trzy asysty, lecz zdaniem wielu to zbyt mało, zwłaszcza że są inni kandydaci, który imponowali formą przez całe rozgrywki, a nie tylko miesiąc na mundialu. Przypomnijmy, że od zeszłego roku Złota Piłka jest przyznawana za sezon - w tym przypadku 2022/2023 - a nie rok kalendarzowy jak wcześniej.

Kimś takim bez wątpienia jest Erling Haaland, który z Manchesterem City sięgnął po potrójną koronę - wygrał Premier League, Puchar Anglii i Ligę Mistrzów - zdobywając przy tym 52 bramki. O rywalizację swojego byłego podopiecznego z obecnym zapytany został Pep Guardiola, aktualny szkoleniowiec "The Citizens".

- Zawsze mówiłem, że Złota Piłka powinna zostać przyznana w dwóch kategoriach, jednej dla Messiego, drugiej dla reszty, więc Haaland powinien wygrać, to prawda - stwierdził Hiszpan. - Obydwaj na to zasługują, więc co mogę powiedzieć. Z samolubnego punktu widzenia powiedziałbym, że wolałbym Erlinga, ponieważ pomógł nam osiągnąć to, co osiągnęliśmy. Bardzo bym się cieszył, ale nie zrobię tego. Nie mów, że to niesprawiedliwe, jeśli Leo wygra. Najgorszy sezon dla Messiego był najlepszym dla reszty zawodników - podsumował Pep Guardiola.