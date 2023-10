Najbardziej absurdalny stadion świata? Zobacz, co oni wymyślili

FavAC Platz - tak nazywa się bodajże najdziwniejszy stadion piłkarski na świecie. Udowadnia on, że da się grać w piłkę nawet tam, gdzie teoretycznie nie ma miejsca. Sam obiekt wciśnięty jest między kilka długich budynków, kamienic i bloków mieszkalnych. Na niewielkim obszarze trzeba było zmieścić nie tylko samo boiska, ale też trybuny. Przy odrobinie kreatywności poradzono sobie i z tym.

Austriacy nie marnują miejsca. Tak udało im się wcisnąć stadion środku Wiednia. Kreatywnie

Najbardziej charakterystycznym elementem tego obiektu jest jedna z trybun. Niewielka jej część wręcz wchodzi do środka bloku mieszkalnego. Reszta zaś z niego wystaje. Jak widać, budynek został specjalnie przystosowany na takie rozwiązanie.

Trybuna po drugiej stronie boiska wygląda nieco bardziej prozaicznie, ale też ma swój urok. Jest wręcz przyklejona do ściany innego, mniejszego budynku, a na jednym z filmików możemy zobaczyć, jak nad głowami fanów suszy się pranie. Aż trudno uwierzyć, ale według portalu fastscore.com, stadion pomieści nawet 5 tys. kibiców.

Gdzie możemy obejrzeć taki stadion? Nie trzeba szukać daleko. Wystarczy wybrać się do Wiednia na ulicę Kennergasse 3. Na co dzień swoje mecze rozgrywa tam zespół Favoritner AC. Wydawać by się mogło, że klub, mieszczący się w takim miejscu nie może być szczególnie renomowany. Tymczasem ekipa ta występuje całkiem wysoko, bo w Regionalnej Lidze Wschodniej, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Austrii. Mało tego w latach 1983–1985 udało jej się dostać do najwyższej klasy rozgrywkowej. To właśnie wtedy klub zyskał w Wiedniu sporą popularność. Teraz rozpoznawalność przynosi mu głównie stadion.