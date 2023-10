Więcej czerwonych kartek niż goli. Szalony mecz Wieczystej

Wieczysta Kraków pokonała na własnym stadionie Podhale Nowy Targ 1:0 w 13. kolejce III ligi, grupy IV i utrzyma pozycję lidera tabeli. Niewiele jednak brakowało, a piłkarze Sławomira Peszki zanotowaliby kolejną wpadkę. W kilku sytuacjach im się upiekło. A końcowym wyniku zdecydowała jedna akcja.

Problemy Wieczystej Kraków. Prawie cały mecz w dziesiątkę. A mogło być gorzej

Już od 21. minuty Wieczysta Kraków musiała radzić sobie w dziesiątkę. Do sytuacji sam na sam z bramkarzem wychodził napastnik Podhala Nowy Targ Kacper Grzebieluch. Tuż przed linią pola karnego taktycznym faulem zatrzymał go jednak Szymon Rygiel. Sędzia błyskawicznie zareagował i pokazał obrońcy czerwoną kartkę. Goście nie tylko grali w przewadze, ale i dostali rzut wolny praktycznie z szesnastego metra. Grzebieluch uderzył jednak zdecydowanie za lekko i piłkę spokojnie chwycił bramkarz.

Mimo osłabienia to Wieczysta częściej dochodziła do sytuacji strzeleckich, ale brakowało skuteczności. Na przerwę obie ekipy zeszły przy remisie 0:0. Wystarczyło 10 minut drugiej połowy i siły się wyrównały. Maciej Jankowski próbował posłać dalekie podanie, ale piłkę ręką zablokował Kacper Kawula, za co obejrzał żółtą kartkę. A ponieważ była to jego druga tego typu kara, wyleciał z boiska.

Piłkarz Wieczystej strzelił gola, a potem zlekceważył rywala. Mecz pełen zwrotów akcji

Na murawie zrobiło się nieco luźniej i Wieczysta to wykorzystała. W 67. minucie z samotnym rajdem zabrał się rezerwowy Manuel Torres. Hiszpan krótko odegrał do będącego w polu karnym Pawła Łysiaka, ten oddał mu z pierwszej piłki, a Torres huknął z dystansu precyzyjnie w prawy dolny róg.

Wieczysta mogła załatwić sprawę na początku doliczonego czasu gry. Faulowany w polu karnym był pędzący skrzydłem Łysiak i sędzia wskazał na jedenasty metr. Przed szansą na drugiego gola stanął Torres, ale najwyraźniej poniosła go fantazja. Próbował zdobyć bramkę "panenką", ale bramkarz Podhala wyczuł jego intencje, pozostał na środku linii bramkowej i złapał piłkę bez żadnego wysiłku.

Podhale rzuciło się do ataku, bo sędzia doliczył pięć minut. Czasu jednak nieco zabrakło. Mimo ambitnej postawy w końcówce goście nie zdołali wyszarpać remisu. Wieczysta mimo problemów powiększyła w ten sposób dorobek do 26 punktów i umocniła się na prowadzeniu w tabeli.