Sensacja! Kolejny zagraniczny klub zgłasza się po Papszuna. 16-krotny mistrz kraju

- Marek Papszun też jest znakomitym trenerem. W naszej rozmowie pokazał, że jest bardzo szczegółowym i wymagającym szkoleniowcem, dużym profesjonalistą. Nie skreślałem Marka, traktowałem go poważnie - powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza po wyborze Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski. Choć były trener Rakowa Częstochowa nie objął stanowiska w kadrze, to nie może narzekać na brak ofert. W ostatnim czasie łączono go m.in. z reprezentacją Czech. Teraz po trenera ustawił się kolejny chętny, o czym donosi dynamo.kiev.ua.

Marek Papszun znalazł się na radarze kolejnego ukraińskiego klubu. Chce do Dynamo Kijów

Papszun znalazł się w kręgu zainteresowania Dynama Kijów. To klub, który w przeszłości regularnie walczył w europejskich pucharach i to z sukcesami. Drużyna dwukrotnie triumfowała w Pucharze Zdobywców Pucharów. Z kolei w sezonie 2021/22 rywalizowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W tym roku nie poradziła sobie najlepiej na arenie Starego Kontynentu - nie zakwalifikowała się nawet do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

To właśnie jeden z powodów, dla którego po tym sezonie pracę może stracić obecny szkoleniowiec kijowskiej ekipy, Mircea Lucescu. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, ale mało prawdopodobne jest, by klub zdecydował się go przedłużyć. I jak donoszą dziennikarze, jednym z głównych kandydatów do jego zastąpienia jest właśnie Papszun. Dla Polaka byłaby to spora szansa na rozwój i poprowadzenie pierwszego zagranicznego klubu.

O tym, czy ostatecznie tak się stanie, przekonamy się za kilka tygodni. O zainteresowaniu ze strony Dynamo Kijów mówiło się już w maju 2023 roku. Wówczas informowano, że Lucescu jest poważnie chory i może zrezygnować z prowadzenia drużyny. Ostatecznie pozostał na stanowisku, co zamknęło drzwi Papszunowi.

Papszun przed szansą na poprowadzenie klubu z Ligi Mistrzów

Teraz Dynamo jest jednak zaniepokojone wynikami zespołu. 16-krotny mistrz Ukrainy zajmuje dopiero szóste miejsce w lidze. To kolejny powód przemawiający za zwolnieniem Lucescu i ewentualnym zatrudnieniem Papszuna. Klub nie jest jednak jedynym kandydatem do zakontraktowania polskiego szkoleniowca. W ostatnich dniach zainteresowanie nim wyraził też Szachtar Donieck, który występuje w Lidze Mistrzów. Jak przekazał portal Weszlo, Papszun ma być otwarty na tę propozycję.

Wcześniej Polak był też na radarze takich europejskich klubów jak Maccabi Hajfa czy Olympiakos Pireus. Jeśli jednak przejąłby Dynamo Kijów, to najprawdopodobniej miałby okazję poprowadzić rodaka. Mowa o Tomaszu Kędziorze, który, choć jest związany kontraktem z ukraińskim zespołem, to obecnie pozostaje na wypożyczeniu w PAOK-u Saloniki.