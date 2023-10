Autsajder lepszy od drużyn Ronaldo i Benzemy. Ich skład kosztuje połowę Neymara

Od kilku miesięcy klubu z Arabii Saudyjskiej gigantycznymi pieniądzmi płynącymi z Państwowego Funduszu Inwestycyjnego, przekonały gwiazdy futbolu do przenosin na Bliski Wschód. W lutym udało im się ściągnąć Cristiano Ronaldo do Al-Nassr, a latem w ślad za Portugalczykiem wyruszyły takie nazwiska jak Karim Benzema, Neymar czy N'Golo Kante.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Kopciuszek lepszy od drużyn Ronaldo czy Benzemy. Ich skład kosztuje połowę Neymara

W saudyjskiej ekstraklasie - Saudi Pro League - pod tym względem finansowym wybijają się cztery drużyny. Według portalu Transfermarkt najbardziej wartościowy jest zespół Al-Hilal (257,4 mln euro), gdzie na co dzień występuje Neymar, choć Brazylijczyka przez długi czas na boisku nie zobaczymy z uwagi na uraz kolana. Dalej są Al-Ahly (201 mln euro), Al-Nassr (195,5 mln euro) oraz Al-Ittihad (133,2 mln euro). Piąty pod tym względem zespół - Al-Shabab - wyceniany jest na 69 mln euro. To dowodzi skali dysproporcji. Jednakże tak jak wszędzie pokłady finansowe nie zawsze mają odzwierciedlenie na boisku.

Po 10. kolejkach na prowadzeniu z 26 punktami faktycznie obecna jest ekipa Al-Hilal, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała, ale tuż za nią na pozycji wicelidera z trzema punktami straty znajduje się Al-Taawon. To drużyna, której wartość opiewa na niecałe 35 miliona euro - prawie dwa razy mniej niż wartość Neymara! W dodatku znaczną część tej kwoty stanowi Musa Barrow wyceniany na 11 mln euro, który latem dołączył do nich z Bologni. Zespół prowadzony przez Periclesa Chamuscę - brazylijskiego szkoleniowca, który w Arabii Saudyjskiej pracuje od wielu lat - cechuje się żelazną defensywą. Stracili raptem osiem bramek.

Ekipie z Burajdy niestraszne były gwiazdy w ekipie przeciwników. Al-Nassr z Cristiano Ronaldo, Sadio Mane czy Marcelo Brozoviciem w składzie ograli 2:0 i to na wyjeździe. A z Al-Ittihad (drużyną Karima Benzemy czy N'golo Kante) zremisowali 1:1. Co ciekawe francuski napastnik zanotował w tym spotkaniu dwa trafienia - do bramki przeciwnika oraz swojej.