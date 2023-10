Burza w klubie Polaka. Dwaj piłkarze bojkotują mecz po skandalicznej decyzji ligi

W sobotę 7 października palestyński Hamas rozpoczął atak na Izrael. Organizacja wystrzeliła setki rakiet i wtargnęła na terytorium kraju. Wskutek tych działań zginęło tysiące cywili, co poruszyło opinię publiczną. Głos w sprawie zabierali też sportowcy. Przykładowo Karim Benzema wsparł publicznie Palestynę, za co spadła na niego fala krytyki. Podobnie zachowały się władze Super Ligi. Zarządziły minutę ciszy w nadchodzących meczach, by uczcić pamięć poległych obywateli Palestyny. Ta decyzja oburzyła dwóch izraelskich zawodników Antalyasporu, którzy podjęli stanowcze kroki w tej sprawie.

Koledzy Adama Buksy odmówili gry. Wszystko przez skandaliczną decyzję ligi

Mowa o Ramzim Safurim i Sagiwie Jehezkelu. Obaj mogli wystąpić w nadchodzącym spotkaniu z Gaziantepem. Po decyzji działaczy Super Lig, która ma za zadanie uderzyć w Izrael, piłkarze postanowili zrezygnować z gry w sobotnie popołudnie. Wydali w tej sprawie nawet specjalne oświadczenie.

"Co chwilę napływają złe wieści z kraju. Sprawiają, że gra w piłkę nożną jest dla nas prawie niemożliwa. Ponadto dowiedzieliśmy się, że podczas najbliższego starcia Antalyasporu zaplanowano minutę ciszy, aby potępić Izrael. Jako reprezentanci tego kraju nie weźmiemy udziału w ceremonii i nie pójdziemy na stadion. Poinformowaliśmy już o tym naszych menedżerów. Mimo wszystko czujemy wsparcie i w nadchodzących dniach nadal będziemy uczestniczyć w życiu drużyny" - podkreślili piłkarze, których cytuje turecki portal Hurriyet.

Antalyaspor osłabiony. Absencja piłkarzy może mieć kluczowe znaczenie dla losów spotkania

Wydaje się, że w szczególności absencja Jehezkela może być sporym osłabieniem dla klubu. Choć nie zagwarantował sobie miejsca w wyjściowym składzie, to pokazał się z dobrej strony w tym sezonie. Zagrał w czterech meczach ligowych, zdobywając dwie bramki i asystę. Z kolei Safuri wystąpił w trzech spotkaniach Super Lig, spędzając na murawie 60 minut.

Jak na razie nie wiadomo, czy władze tureckiej ligi zdecydują się na minutę ciszy także w kolejnych meczach. Jeśli tak, wówczas Jehezkel i Safuri mogą nie pojawić się zbyt szybko na murawie. W sobotę powinien za to wystąpić Adam Buksa, który przebywa w tym sezonie na wypożyczeniu w Antalyasporze, gdzie z miejsca stał się ważnym graczem. Rozegrał sześć spotkać, zdobywając aż cztery bramki i zaliczając asystę.

Mimo wszystko klub nie radzi sobie najlepiej. Po ośmiu kolejkach zajmuje 13 miejsce z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów. Ale to właśnie ta drużyna będzie faworytem nadchodzącego starcia. Gaziantep plasuje się bowiem dopiero na 17. lokacie z sześcioma punktami na koncie.