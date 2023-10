Prawdziwy gigant! Wybudują na mundial trzeci największy stadion świata

Maroko, Hiszpania i Portugalia na początku miesiąca otrzymały prawo do organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w 2030 r. Z okazji setnej rocznicy powstania turnieju FIFA zdecydowała także, że trzy pierwsze mecze wyjątkowo odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. To symboliczny gest, bo gospodarzem pierwszej edycji był właśnie Urugwaj. Wciąż nie wiadomo jednak w jakich miastach będą rozgrywane mecze oraz przede wszystkim, gdzie odbędzie się finał. Naturalnym kandydatem wydaje się Madryt, ale plany Hiszpanów chce pokrzyżować Maroko.

Gigantyczny stadion za 500 mln dolarów. Gospodarz MŚ ma plan

Jak informuje Agencja Reutera, w piątek została podpisana umowa między marokańskim rządem a spółką funduszem CDG na sfinansowanie budowy ogromnego stadionu w pobliżu Casablanki. Według wstępnego planu obiekt ma pomieścić aż 113 tys. widzów, a do użytku ma być oddany już w 2028 r. Ile to będzie kosztowało? Marokańczycy chcą wydać 5 miliardów dirhamów, czyli aż 500 milionów dolarów.

Jeśli ów ambitny projekt uda się zrealizować, to Maroko będzie mogło pochwalić się trzecim co do wielkości stadionem na świecie. Większy pozostałby tylko Bristol Motor Speedway w amerykańskim stanie Tennessee (153 tys. miejsc) - choć ten w głównej mierze wykorzystywany jest do wyścigów samochodowych NASCAR oraz Rungrado May Day Stadium w stolicy Korei Północnej Pjongjangu (114 tys. miejsc). Na kontynencie afrykańskim nie miałby jednak konkurencji. Na razie największym obiektem jest na nim First National Bank Stadium w Johannesburgu, wybudowany na mistrzostwa świata w 2010 r. w RPA (95 tys. miejsc).

Maroko szykuje się na MŚ 2030. Chce zawstydzić Europę

Ukończenie takiego kolosa mogłoby też przekonać FIFĘ, aby to Maroku przydzielić finał mistrzostw. Odbyłoby się to kosztem stadionów Santiago Bernabeu i Camp Nou, które już teraz spełniają wymagania, jeśli chodzi o pojemność na mecz tej rangi (zgodnie z wytycznymi FIFA musi to być ponad 80 tys. miejsc).

Poza tym Marokańczycy zamierzają wyremontować stadiony w sześciu innych miastach tj. Agadir, Casablanca, Fez, Marrakesz, Rabat i Tanger. W ich wypadku chcą zdążyć przed 2025 r., bo wtedy kraj ma zorganizować Puchar Narodów Afryki. Szacunkowy koszt ich renowacji ma wynieść 920 milionów dolarów.