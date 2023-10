Ronaldo "zmienił" dyscyplinę. I znowu się popisał [WIDEO]

Cristiano Ronaldo w tym sezonie zdobył 11 goli w 10 meczach w barwach Al-Nassr, ale dobrą formę pokazuje nie tylko na saudyjskich boiskach. Podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Portugalii napastnik znacznie przyczynił się do dwóch wygranych i awansu na Euro 2024. W wolnym czasie pokazał również umiejętności w innym sporcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Cristiano Ronaldo jak Michael Jordan. "Air Ronaldo"

Ronaldo w spotkaniach kadry ze Słowacją (3:2) oraz Bośnią i Hercegowiną (5:0) zdobył po dwa gole i może wrócić do klubu niezwykle zadowolony. Jego zespół awansował bezpośrednio na Euro 2024, więc Portugalczyk i jego koledzy mogli pozwolić sobie na chwilę relaksu.

W mediach społecznościowych portugalskiej federacji widzimy, że Ronaldo wolny czas spędzał, również uprawiając sport. Tym razem nie była to piłka nożna albo ćwiczenia na siłowni, a gra w koszykówkę na świeżym powietrzu.

Materiał wideo trwa zaledwie osiem sekund, ale tyle starczyło 38-latkowi, by zaimponować. Ronaldo otrzymał podanie, zrobił krok do tyłu i precyzyjnym rzutem z wyskoku trafił bez odbijania piłki od tablicy. Ta bez najmniejszych problemów wpadła do kosza, a Portugalczyk skwitował to nonszalanckim uśmiechem w swoim stylu.

"Air Ronaldo" - głosi podpis do filmu, co jest oczywistym nawiązaniem do pseudonimu legendy koszykówki - Michaela Jordana. Amerykanin również uznawany jest za jednego z najlepszych nie tylko w historii swojej dyscypliny, a całego sportu. "Najlepszy koszykarz w historii" - piszą żartobliwie fani Ronaldo w komentarzach.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W dobrych nastrojach po reprezentacji i zaprezentowaniu koszykarskich umiejętności Ronaldo wrócił do Arabii Saudyjskiej. Tam już w sobotę 21 października o godzinie 17:00 jego Al-Nassr rozegra mecz ligowy z Damac FC. W przypadku wygranej drużyna Portugalczyka może awansować na trzecie miejsce w tabeli saudyjskiej ekstraklasy.