Ale wpadka Benzemy! A wydawało się, że będzie bohaterem [WIDEO]

To był szalony wieczór dla Karima Benzemy. Jego Al-Ittihad zremisował z Al-Taawoun 1:1 w meczu na szczycie ligi saudyjskiej, a to właśnie francuski napastnik dwukrotnie trafił do siatki. Z tym że raz pokonał własnego bramkarza. Al-Ittihad znajduje się na podium ligi, a Benzema powoli zaczyna ścigać Cristiano Ronaldo w walce o koronę króla strzelców.

