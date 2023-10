Alkohol w szatni Realu Madryt. Były trener mówi o patologii

Fabio Capello prawie 18 lat temu trenował wypełnioną gwiazdami drużynę Realu Madryt. 77-letni Włoch opowiedział mnóstwo interesujących anegdot z tamtego czasu, po których niektórzy piłkarze mogą czuć się urażeni.

Capello nie gryzł się w język. Zaczął mówić o alkoholu w szatni

Fabio Capello karierę trenerską rozpoczynał od młodzieżowej, a następnie pierwszej drużyny Milanu. W 1996 roku Włoch został trenerem Realu Madryt, a dokładnie dziesięć lat później ponownie objął drużynę "Królewskich". Wtedy w hiszpańskim zespole występowali m.in. Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham Raul czy Ruud van Nistelrooy. Okazuje się, że nie wszyscy zawodnicy Realu prowadzili się na miarę współczesnych standardów.

- Van Nistelrooy powiedział mi, że w szatni śmierdziało alkoholem. Miał rację - przyznał włoski trener na łamach "Revelo". Capello opowiedział także o skomplikowanej i chłodnej relacji z brazylijskim Ronaldo, który za jego kadencji opuścił zespół. - W lutym tamtego roku zdecydowałem, że pozbędę się go z klubu. Był kimś, kto lubił imprezować i angażował w to grupę. Kiedy przyszedłem do klubu, ważył 94 kilogramy. Cztery lata wcześniej, na mundialu w Korei Południowej w 2002 r., gdy ważył 82 kg, poprosiłem go, aby schudł. Zamiast tego przytył do 92,5 kg - zdradził 77-latek.

Co ciekawe, ówczesny właściciel Milanu Silvio Berlusconi zgłosił się do Capello z pytaniem, w jakiej formie jest Ronaldo. Pomimo niezbyt przychylnej rekomendacji trenera Realu Brazylijczyk trafił do włoskiego klubu w zabawnych okolicznościach. - Milan chciał pozyskać nowego zawodnika i zadzwonił do mnie ówczesny właściciel tego klubu, Silvio Berlusconi, z pytaniem, jak prezentuje się obecnie Ronaldo. Poradziłem mu, żeby go nie zatrudniał i przekazałem, że on myśli tylko o zabawie i chce być otoczony kobietami. Silvio przyjął to do wiadomości i podziękował. A następnego dnia przeczytałem, że Ronaldo jest w Mediolanie. To było zabawne - opowiadał Włoch.

W sezonie 2006/2007 w składzie Realu Madryt widniało również nazwisko rodaka Fabio Capello, Antonio Cassano. Mogłoby się wydawać, że panowie będą pomagać sobie na emigracji, jednak napastnik miał nieco inne priorytety. - Za każdym razem przed meczem prosił o frytki. To było nie do przyjęcia. Bardziej się złościłem na szefa kuchni niż na niego - mówił były trener nt. niecodziennej diety Cassano.