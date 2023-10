Tomaszewski zachwala rządy PiS. "Merkel zgotowała taki los"

Jan Tomaszewski, były świetny bramkarz reprezentacji Polski zdecydował się na powrót do polskiej polityki po kilku latach przerwy. Wystartował jednak w okręgu, w którym od wielu lat wysoko wygrywa Koalicja Obywatelska.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Tomaszewski: Ludziom, po wojnie, nigdy nie żyło się lepiej niż obecnie

- Przystałem na propozycję kandydowania wyłącznie po to, aby opowiedzieć o kilku sprawach, które są dla mnie szczególnie istotne, a nurtują całą Polskę. Ludziom, po wojnie, nigdy nie żyło się lepiej niż obecnie. Mam na myśli gospodarkę, politykę prorodzinną itd - tłumaczy swoją decyzję Jan Tomaszewski i chwali ostatnie rządy Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z WPSportowe Fakty.

Jan Tomaszewski odniósł się również do sprawy relokacji i reparacji, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji.

- Pani Merkel zgotowała swojemu narodowi taki los, ale my nie musimy wpuszczać do Polski ludzi, którzy będą u nas robić zadymy jak w Szwecji czy Finlandii. Przyjęliśmy Ukraińców, ale oni nie uciekali przed wojną. Oni uciekali przed ludobójstwem, a to jest różnica - powiedział Tomaszewski.

- Po piąte, reparacje. Z ust niektórych polityków padają pytania: "Po co to?", "Dlaczego teraz?". Tymczasem, nawet gdyby eksperci pomylili się o bilion w wyliczeniach kwoty, która się nam należy, to już otrzymując 5 bilionów 220 miliardów, mielibyśmy 100 procent budżetu dodatkowo do zagospodarowania! Popiera nas wiele krajów i organizacji. Oczywiście winni są nie ci Niemcy, którzy dziś zapłaciliby reparacje, ale ich rodzice czy dziadkowie - owszem - dodał Tomaszewski.