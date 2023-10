Lewandowski znów zaczął tańczyć. Fani błagają. "Stop"

W sobotę 28 października o godz. 16:15 w ramach 11. kolejki hiszpańskiej La Ligi na murawie pojawią się drużyny FC Barcelony i Realu Madryt. Wciąż nie wiadomo czy Xavi będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, który kilka tygodni temu podczas starcia z FC Porto w Lidze Mistrzów doznał poważnego urazu stawu skokowego. Początkowo Polak miał pauzować aż miesiąc, co oznaczałoby, że wróci do gry dopiero na początku listopada, jednak Hiszpanie wierzą, że pojawi się na boisku już w spotkaniu z Realem.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Lewandowski popisał się umiejętnościami tanecznymi. Fani zniesmaczeni. "Skończcie z tym"

Od zeszłego sezonu FC Barcelona rozpoczęła współpracę z firmą Spotify, która jest hegemonem na rynku streamingowych platform muzycznych. Z tego powodu na El Clasico klub przygotował dla swoich piłkarzy specjalne koszulki z logo grupy The Rolling Stones. To jednak nie koniec zobowiązań marketingowych. W czwartek na profilu platformy X (dawniej Twitter) Barcelony pojawiło się wideo, na którym piłkarze próbowali naśladować ruchy tańczącego Micka Jaggera w rytmie popularnej piosenki "Start Me Up".

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na filmie widzimy m.in. Pedriego, Raphinhę i oczywiście Roberta Lewandowskiego, który już w czasach pandemii popisywał się tanecznym talentem. Niestety, ruchy zawodników Barcelony niezbyt spodobały się kibicom, którzy ostro skrytykowali taki rodzaj reklamy. "Żenada", "Proszę, skończcie już z tym", "Proszę, stop", "Co to jest?", "Moi idole się skończyli" - pisali internauci w komentarzach. Jak widać, tańczący Lewandowski nie przypadł do gustu hiszpańskim fanom.

Co ze zdrowiem Lewandowskiego?

"Ciężko pracuje, żeby zdążyć na mecz. (...) Pozostaje 12 dni do spotkania z Realem Madryt i choć Polak w rozmowie z polskimi mediami powiedział, że doktorzy Blaugrany są zadowoleni z jego postępów, to w klubie słyszymy, że przebieg takiej kontuzji 'w dużej mierze zależy od zawodnika i tego jak sobie z nią radzi na co dzień" - pisał kilka dni temu kataloński "Sport".

Jeszcze przed starciem z Realem Madryt Barcelona u siebie zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Na przedmeczowej konferencji Xavi poruszył temat Roberta Lewandowskiego. - Ma bardzo dobre odczucia. To wielki lider, ciągle idzie do przodu. Chce wrócić, z każdym dniem boli go coraz mniej. Sam chce iść naprzód - powiedział trener hiszpańskiej drużyny. Nieobecność kapitana reprezentacji Polski to nie jedyny problem, z jakim Xavi musi zmierzyć się przed meczem z Realem. Ze składu wypadło również wielu innych podstawowych zawodników.