Ależ zjazd Krzysztofa Piątka. Padły bolesne słowa. "Wszystko źle"

Krzysztof Piątek od dawna nie potrafi wrócić do kapitalnej formy, dzięki której podbił Serie A i zapracował na transfer do Milanu. Tego lata odszedł z Herthy Berlin do tureckiego Basaksehiru, ale i tam rozczarowuje - w ośmiu meczach nie zdobył żadnej bramki, nie zaliczył też ani jednej asysty.

Krzysztof Piątek zaliczył spory zjazd. Tomasz Ćwiąkała wyjaśnia. "Wszystko poszło źle"

Zdaniem dziennikarza Tomasza Ćwiąkały problemy napastnika zaczęły się w styczniu 2020 r., gdy przeniósł się z Milanu do Herthy. - W tamtym momencie w Berlinie były mocarstwowe aspiracje. To miał być "Big City Club" (klub z dużego miasta, mający wielu kibiców i osiągający znaczące sukcesy - red.). Lars Windhorst (ówczesny właściciel - red.) pompował gigantyczne pieniądze, trafiali tam ciekawi piłkarze, tam miał być coraz lepszy futbol. Generalnie ta Hertha, która teraz jest w drugiej lidze, nie sprawiała wrażenia klubu, który zderzy się zaraz ze ścianą. Od tego momentu to się załamało. Wszystko u Piątka poszło źle - powiedział w programie "Nocne Gadki" portalu Meczyki.pl.

Dziennikarz zwrócił uwagę również na inne problemy zawodnika, które doprowadziły do tego, że znalazł się na peryferiach wielkiej piłki. - Mam wrażenie, że to (transfer do Herthy - red.), a po drodze też kontuzje, zresetowało mu karierę. Dla mnie najbardziej niepokojące jest jedno. Piątek kojarzył się z jednym głównym atutem - strzelaniem goli, po prostu jakością uderzenia. Nagle przestał to mieć i wykorzystywać sytuacje - oznajmił. Na potwierdzenie przywołał statystyki z ligi tureckiej, z których wynika, że gracz oddaje dużo strzałów, ale są one niecelne.

Ćwiąkała zauważył, że 28-latek nie jest pierwszym graczem, który po bardzo dobrym okresie znacznie obniżył poziom. Mało jest jednak aż tak głośnych przypadków. - Czasami tak się dzieje, że piłkarz znika. W przypadku Piątka to zniknięcie było spektakularne, ale w negatywnym znaczeniu - gorzko podsumował.

Krzysztof Piątek poza reprezentacją Polski. Niedługo minie rok od ostatniego występu

Na razie trudno sobie wyobrazić, aby Krzysztof Piątek w najbliższym czasie miał wrócić do reprezentacji Polski. W niej ostatni mecz rozegrał na mundialu w Katarze (0:2 z Argentyną). Potem został jeszcze powołany przez Fernando Santosa na marcowe zgrupowanie, ale potyczki z Czechami (1:3) i Albanią (1:0) przesiedział na ławce rezerwowych. Jego sytuacja nie zmieniła się nawet po tym, jak drużynę narodową przejął Michał Probierz, który w sezonie 2017/18 trenował go w Cracovii.