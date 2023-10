Wielki powrót Peszki. Namówił go były reprezentant. "Spokojnie"

Na początku września 2022 roku Sławomir Peszko doznał kontuzji kolana w meczu Wieczystej Kraków z Lublinianką Lublin i od tamtego czasu nie pojawiał się na boisku. W związku z tym w czerwcu bieżącego roku ogłosił zakończenie kariery. - Ten sezon jest moim ostatnim w Wieczystej Kraków, nie przedłużę kontraktu. Coś się kończy, ale też coś się zaczyna - ogłosił w Kanale Sportowym.

44-krotny reprezentant Polski nie może narzekać na brak zajęć na piłkarskiej emeryturze. W ostatnim czasie został twarzą federacji Clout MMA. Sam przygotowuje się powoli do startu w freakfightowym pojedynku, a do tego został trenerem trzecioligowej Wieczystej Kraków, z którą będzie próbował awansować na wyższy szczebel rozgrywkowy.

Sławomir Peszko wrócił na boisko w koszulce Wisły Kraków

Po ponad rocznej przerwie Sławomir Peszko znalazł także czas na powrót na boisko, o czym poinformował w mediach społecznościowych. "Rok i 10 dni od operacji wróciłem na boisko. Spokojnie, tylko w oldbojach. Dzięki "Wasyl" za namówienie" - napisał Peszko w relacji na Instagramie, oznaczając Marcina Wasilewskiego.

Były skrzydłowy m.in. Lecha Poznań wystąpił w koszulce oldbojów Wisły Kraków w środowym meczu z Hutnikiem Kraków, który byli piłkarze "Białej Gwiazdy" wygrali 5:3 i zapewnili sobie mistrzostwo Krakowa.

Chociaż większość kibiców kojarzy Peszkę z występami w Lechu Poznań, Lechii Gdańsk czy Wiśle Płock, to ma on też w karierze krótką przygodą z Wisłą Kraków. W styczniu 2019 roku został na pół sezonu wypożyczony do krakowskiego zespołu. Jako piłkarz Wisły wystąpił w 14 meczach ekstraklasy, w których strzelił trzy bramki i zanotował cztery asysty.