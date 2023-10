Burza wokół Benzemy. Obraził go w pięciu językach. "Suk****n"

Francuski napastnik nie zachwyca już grą na europejskich boiskach, ale w dalszym ciągu jego wypowiedzi i działania odbijają się szerokim echem. W ostatnich dniach Benzema jednoznacznie wypowiedział się na temat trwającego konfliktu palestyńsko-izraelskiego, który na dużą skalę wybuchł 7 października, kiedy po ataku terrorystycznego Hamasu na izraelskie miejscowości zginęło ponad 1300 osób.

Karim Benzema opowiedział się po stronie Palestyny, a izraelski bramkarz nie wytrzymał

"Modlimy się za mieszkańców Strefy Gazy, którzy kolejny raz są ofiarami niesprawiedliwych bombardowań, które nie oszczędzają kobiet i dzieci" - napisał Karim Benzema w mediach społecznościowych, opowiadając się po stronie Palestyny.

Jak można łatwo się domyślić, stanowisko Benzemy spotkało się z różnymi opiniami. Pozytywnymi ze strony popierającej Palestynę oraz skrajnie negatywne od tej, która wspiera Izrael. Świadczy o tym m.in. opinia byłego bramkarza reprezentacji tego kraju. "Jesteś prawdziwym sk******em" - napisał David Aouate, cytując tweeta Benzemy. Bramkarz napisał te słowa w pięciu jezykach - izraleskim, francuskim, angielskim, arabskim i hiszpańskim. Obaj zawodnicy mieli nawet okazję grać przeciwko sobie, gdy Aouate występował w Mallorce.

Tweet Dudu Aouate fot. Twitter

"Benzema stał się agentem propagandowym Hamasu, który ma strategię nie tylko fizycznego zniszczenia Izraela, ale także zniszczenia go w oczach opinii publicznej" - to z kolei opinia Nadine Morano, francuskiej europosłanki do Parlamentu Europejskiego cytowana przez serbski dziennik "Danas".

To nie jedyna sprawa z udziałem Benzemy, która wzbudza w ostatnich dniach wiele dyskusji. Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin oskarżył go o powiązania z Bractwem Muzułmańskim. Chodzi o islamistyczną organizację, oskarżaną o posiadanie własnych bojówek, które uczestniczyły w wojach izraelsko-arabskich. Napastnik nie zamierza tak tego odpuścić i rozważa postępowanie przeciwko ministrowi w związku ze złamaniem ustawy o manipulacji rządowymi informacjami i o zniesławieniu, a nawet publicznym znieważeniu.