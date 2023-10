Messi wróci na Camp Nou. W Barcelonie już wiedzą

Messi odrzucił arabskie petrodolary, ale w Stanach Zjednoczonych nie jest mu źle. Związek Piłkarzy MLS opublikował kwoty, które zarabiają zawodnicy w tej lidze. Lionel Messi za rok gry w Interze Miami dostaje ponad 20 milionów dolarów.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolesne słowa o piłkarzu reprezentacji. "On nie zostanie liderem"

Messi zagra na Camp Nou. Dyrektor sportowy Barcelony zapowiada

Na razie ta inwestycja nie zwraca się na boiskach MLS. Messi znacząco przyczynił się do zwycięstwa Interu Miami w Leagues Cup, ale w lidze przez kontuzje rozegrał zaledwie pięć spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Jego zespół nie ma już szans na awans do fazy play-off, co rozbudziło plotki o możliwym powrocie Messiego do Barcelony. On sam na razie zapowiada, że nigdzie się nie wybiera.

To jednak nie oznacza, że Argentyńczyk już nigdy nie zagra na Camp Nou. Dyrektor sportowy Barcelony - Deco - potwierdził, że są takie plany. Tylko że dotyczą one pożegnalnego meczu dla Messiego, a nie jego powrotu do drużyny.

- Myślę, że będzie to pożegnalny mecz, ale raczej już na nowym stadionie, gdy będzie gotowy. Na zawsze pozostanie największym idolem w historii klubu. Klub miał już wielkie gwiazdy, jak Cruyff, Ronaldo, ale to właśnie on jest chyba największą z nich wszystkich. Na pewno zagra mecz pożegnalny w Barcelonie, ale nie wiem kiedy to się stanie. Gra i mam nadzieję, że będzie grał jeszcze wiele lat, bo ludzie, którzy lubią futbol, którzy lubią jego, będą szczęśliwi, gdy będą wiedzieć jego szczęście - mówił, cytowany przez hiszpański "Sport".

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Camp Nou obecnie znajduje się w trakcie przebudowy, która ma potrwać do 2026 roku. Barcelona liczy na to, że na stadion wróci już pod koniec 2024 roku, gdy większość prac zostanie wykonana. To właśnie wtedy najwcześniej mogłoby dojść do pożegnalnego spotkania Messiego.