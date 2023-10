Van Nistelrooy pomaga Polakom zupełnie za darmo. Od razu widać efekty. "Super sprawa"

Kacper Kostorz to piłkarz doskonale znany kibicom ekstraklasy. Występował w Legii Warszawa, Miedzi Legnica, Koronie Kielce i Pogoni Szczecin. Furory jednak na polskich boiskach jak dotąd nie zrobił, więc postanowił spróbować sił za granicą. Latem przeniósł się na wypożyczenie ze szczecińskiego klubu do FC Den Bosch, którego trenerem jest Tomasz Kaczmarek.

Ruud van Nistelrooy pomaga Polakom w Holandii. Kacper Kostorz czaruje dzięki jego wskazówkom?

W klubie z zaplecza holenderskiej Eredivisie Kostorz, póki co radzi sobie świetnie. W tym sezonie zdobył już pięć bramek w 11 meczach i zaliczył jedną asystę. Źródłem doskonałej formy może być praca z jednym z najwybitniejszych napastników XXI wieku. Jak się okazuje, Kostorz odbywa indywidualne zajęcia z Ruudem van Nistelrooyem, legendą Manchesteru United i reprezentacji Holandii.

47-latek, który kilka miesięcy temu przestał pełnić funkcję trenera PSV Eindhoven, aktualnie pozostaje bez pracy. Trener Tomasz Kaczmarek postanowił zaprosić go do współpracy. Kacper Kostorz o wszystkim opowiedział portalowi "Weszło".

- Indywidualne analizy z Ruudem van Nistelrooyem robią robotę. On nie pracuje w sztabie Den Bosch, ale po odejściu latem z PSV mieszka w pobliżu. Jest wychowankiem naszego klubu, trener Kaczmarek go zaprosił i wpada nawet kilka razy w tygodniu, żeby pomóc - powiedział 24-latek. - Jest bardzo otwarty, chętnie dzieli się wiedzą, mogę go pytać o wszystko. Super sprawa. Kilka ciekawych rad już usłyszałem - dodał.

Kostorz wyjawił, że van Nistelrooy udziela mu rad m.in., jak się ustawiać w danej sytuacji, wykańczać akcje zależenie od podania, czy obserwować zachowanie rywali. Wie o czym mówi. W karierze strzelił ponad 33 goli i grał w najlepszych klubach Europy, ze wspomnianym Manchesterem United i Realem Madryt na czele. Do dziś pozostaje jednym z najskuteczniejszych strzelców w historii angielskiego klubu (150 goli) i reprezentacji Holandii (35 goli).

- Niby to proste detale, ale ja nigdy w ten sposób o tym nie myślałem - mówi Kostorz o wskazówkach od Holendra, które otwierają mu oczy.

Pomoc takiej postaci z pewnością przyda się Den Bosch. Choć polski napastnik radzi sobie świetnie, drużyna gra przeciętnie. Po 10 meczach ma na koncie tylko 9 punktów i zajmuje dopiero 17. miejsce w ligowej tabeli. Bezpośredni awans do elity wywalczą tylko dwie drużyny. Ekipy z miejsc 3-8 zagrają w barażach o awans.