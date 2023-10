FIFA zapłaci Saudyjczykom za Neymara. Gigantyczne pieniądze

Do koszmarnej kontuzji doszło w meczu Brazylii z Urugwajem. Neymar został sfaulowany pod koniec pierwszej połowy. Natychmiast złapał się za kolano, zwijał z bólu i ostatecznie ze łzami w oczach został zniesiony na noszach. Niedługo później przeszedł badania, których diagnoza załamała piłkarza. Okazało się, że doszło u niego do "zerwania więzadła krzyżowego przedniego i uszkodzenia łąkotki w kolanie" - przekazał Al Hilal.

Neymar kontuzjowany. Fatalne wieści dla klubu, ale FIFA zapłaci

Klub poinformował, że będzie konieczna operacja. Czas rehabilitacji sprawi, że Neymar nie zagra już w tym sezonie, co jest ciosem nie tylko dla Al Hilal, ale też reprezentacji Brazylii. Nie wiadomo, czy piłkarz wyzdrowieje do przyszłorocznego Copa America. Neymar niedawno wyleczył kontuzję kostki, co przeciągało się miesiącami.

Neymar zwrócił się do kibiców w mediach społecznościowych. "To bardzo smutny moment, najgorszy. Wiem, że jestem silny, ale tym razem będę potrzebował mojej rodziny i przyjaciół jeszcze bardziej. Nie jest łatwo przejść przez kontuzję i operację, wyobraźcie sobie to wszystko ponownie po czterech miesiącach rekonwalescencji. Mam wiarę, nawet za dużo... ale oddaję moje siły w ręce Boga. Dziękuję za wiadomości wsparcia" - czytamy na Instagramie. W relacji wyrazy współczucia przekazał też Leo Messi, były partner Brazylijczyka z FC Barcelony i PSG.

Al Hilal z pewnością nie jest zadowolony z kontuzji piłkarza, ale z tego powodu zarobi kilka milionów dolarów. Według Essentially Sports FIFA wypłaci sowite odszkodowanie, które może sięgnąć ośmiu milionów. Wynika to z faktu, iż Neymar odniósł kontuzję w czasie reprezentowania barw narodowych. Warunkiem jest przerwa od gry na co najmniej 28 dni. W przypadku Neymara zostanie on spełniony w stu procentach.

- FIFA pokrywa szkody przez maksymalnie rok, a kwota odszkodowania sięga 7,5 mln euro, przy czym maksymalna kwota wypłacana za dzień, w którym zawodnik nie może grać, wynosi 20 548 euro - powiedział Eduardo Carlezzo, partner Carlezzo Advogados i specjalista ds. Prawa sportowego w rozmowie z hiszpańską "Marką".

- Całkowita kwota, jaką program FIFA będzie corocznie rozdzielać pomiędzy kluby w przypadku kontuzji, wynosi 80 milionów euro, więc wszelkie roszczenia Al Hilal muszą mieścić się w tych parametrach - dodał chwilę później.

Al Hilal czekają trzy mecze w ciągu dziewięciu dni. Zagrają w lidze z Al Khaleej i Al Ahli SC oraz w Azjatyckiej Lidze Mistrzów z Mumbai City. Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Brazylii z kolei odbędzie się w listopadzie. Wówczas drużyna rozegra dwa mecze z Kolumbią i Argentyną w eliminacjach do mundialu w 2026 roku.