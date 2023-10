Oficjalnie. Potwierdził się czarny scenariusz, jeśli chodzi o Neymara

Neymar opuścił boisko w meczu Brazylii z Urugwajem pod koniec pierwszej połowy. Zwijał się z bólu po jednym ze starć, trzymając się za kolano. Potwierdziły się najgorsze domysły i doniesienia ws. jego kontuzji.

Koszmarna kontuzja Neymara

Neymar upadł po tym, jak sfaulował go Nicolas de la Cruz w końcówce pierwszej części spotkania. Brazylijczyk źle postawił nogę przez wejście Urugwajczyka. Ze łzami w oczach trzymał się za lewe kolano i prosił o pomoc lekarzy. Ci natychmiast się przy nim zjawili.

Lider "Canarinhos" nie mógł wstać, potrzebne były nosze. Ostatecznie Brazylijczyk został najpierw wywieziony Meleksem z murawy, a następnie przetransportowany do szpitala. Opuszczał stadion o kulach, z usztywnioną nogą.

Po szczegółowych badaniach Al Hilal wydało oficjalny komunikat ws. stanu zdrowia swojego piłkarza. Saudyjski klub poinformował, że kontuzja jest naprawdę poważna.

"Badania lekarskie, które Neymar przeszedł, potwierdziły zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i uszkodzenie łąkotki w kolanie" - oświadczyło Al Hilal w mediach społecznościowych.

Tak koszmarna kontuzja wyklucza Brazylijczyka z gry w tym sezonie, co jest poważnym ciosem dla Al Hilal i Brazylii. Już teraz pod znakiem zapytania stoi jego występ w przyszłorocznym Copa America.

Klub oficjalnie nie wskazuje żadnej daty powrotu. "Zawodnik przejdzie operację, a następnie zostanie poddany leczeniu, którego harmonogram zostanie ustalony później" - dodało Al Hilal na Twitterze.

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakładałby powrót po sześciu-siedmiu miesiącach rehabilitacji. Ale jeśli spojrzymy na tego typu kontuzje u innych piłkarzy, najprędzej Brazylijczyk wróci do gry w przyszłym sezonie.

Neymar trafił do Al Hilal w sierpniu tego roku. Chciał odejść z Paris Saint-Germain, pragnął powrotu do FC Barcelony. Jednak władze PSG nie chciały go sprzedać do innego europejskiego giganta, dlatego zdecydowały się na ofertę Saudyjczyków, którzy zapłacili za Brazylijczyka aż 90 mln euro. W tym sezonie strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty w pięciu meczach dla klubu.

To druga poważna kontuzja Neymara w tym roku. W lutym nabawił się kontuzji kostki. Musiał przejść operację, przez którą stracił resztę poprzedniego sezonu.