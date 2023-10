Wielka sensacja w LM. Utytułowana drużyna Ewy Pajor odpada. Polka nie obroni korony

Do kobiecej Ligi Mistrzów bezpośrednio kwalifikują się tylko cztery zespoły, który wygrały mistrzostwo jednej z czterech najsilniejszych lig europejskich. W tym roku są to FC Barcelona, Olympique Lyon, Chelsea oraz niemiecki Bayern Monachium, który okazał się lidze niemieckiej lepszy od drużyny Ewy Pajor, VfL Wolfsburg.

Koszmar drużyny Ewy Pajor w eliminacjach LM. Ogromna sensacja. Po raz pierwszy od 12 lat

To oznaczało, że finalistki ostatniej edycji Ligi Mistrzów, które w finale w Eindhoven przegrały z FC Barceloną 2:3, musiały pokonać jednego rywala w eliminacjach, a los skojarzył je z trzecią drużyną ligi francuskiej - Paris FC. W pierwszym meczu we Francji padł remis 3:3, co oznaczało, że w środę niemiecki zespół na własnym obiekcie był wyraźnym faworytem do awansu.

Tymczasem to był koszmarny wieczór dla Wolfsburga, który rozegrał wręcz fatalne spotkanie, a paryżanki wygrały pewnie i zasłużenie. Objąć prowadzenie Francuzki mogły już w 12. minucie, ale doświadczona Gaetane Thiney nie wykorzystała rzutu karnego. W 38. minucie i tak jednak padła bramka dla Francuzek, a jej strzelczynią była reprezentantka Francji Julie Dufour. W pierwszej połowie, którą Paris FC wygrał 1:0, gospodynie z Wolfsburga oddały tylko jeden strzał i to w dodatku niecelny.

W drugiej części gry wyglądało to już lepiej, ale strat odrobić się Niemkom nie udało. I one nie wykorzystały do tego rzutu karnego - w 61. minucie gola z jedenastu metrów nie zdołała strzelić Dominique Janssen. W końcu w samej końcówce awans Paryża przypieczętowała rezerwowa Louise Fleury i ogromna niespodzianka stała się faktem.

VfL Wolfsburg przegrał z Paris FC 0:2 i nie zagra w tegorocznej edycji kobiecej Ligi Mistrzów. Ewa Pajor w tym meczu rozegrała 90 minut.

Sensacja jest o tyle duża, że VfL Wolfsburg w ostatnich latach regularnie grał w kobiecej Lidze Mistrzów. Dokładnie miało to miejsce w jedenastu edycjach z rzędu od samego debiutu "Wilczyc" w 2012 roku.

Już w debiutanckim sezonie 2012/13 niemiecki zespół wygrał całe rozgrywki i powtórzył to także rok później, mając łącznie na swoim koncie dwa triumfy. Od 2015 roku Wolfsburg też czterokrotnie meldował się w finale, gdzie jednak za każdym razem już czegoś brakowało, by sięgnąć po główne trofeum.

Brak gry w Lidze Mistrzów oznacza też, że Ewa Pajor nie obroni tytułu królowej strzelczyń tych rozgrywek, wywalczonego w zeszłym sezonie, gdy najlepsza polska piłkarka strzeliła aż 10 goli dla Wolfsburga, w tym jednego w wielkim finale.