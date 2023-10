Mimo ściągnięcia latem Leo Messiego, Jordiego Alby i Sergio Busquetsa, w sezonie 2023 Inter Miami nie zdołał awansować do playoffów Major League Soccer. Problemy zdrowotne Messiego, a także ogromne straty na półmetku rozgrywek, gdy jeszcze tria byłych piłkarzy Barcelony w Miami nie było, sprawiły, że zespół Gerardo Martino już w najbliższy weekend zakończy piłkarski rok.

Co ciekawe, czekają go jeszcze dwa mecze z zespołem trzech Polaków - Charlotte FC, dla którego z kolei będą to spotkania "o być albo nie być" w kluczowej fazie rozgrywek. Pierwszy z nich w Miami zostanie rozegrany już w nocy ze środy na czwartek (2:00 czasu polskiego), z kolei rewanż w Charlotte w nocy z soboty na niedzielę (o północy). Na osłodę dla Interu pozostaje zdobycie pierwszego trofeum w historii klubu - rozgrywanego latem League Cup.

Inter Miami chce ściągnąć kolejnego przyjaciela Leo Messiego. Trener potwierdza plany

W klubie Davida Beckhama już myśli się o przyszłych rozgrywkach. W dyskusjach o kolejnym sezonie króluje jedno nazwisko - Luis Suarez. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że grający obecnie w brazylijskim Gremio Porto Alegre 36-letni Urugwajczyk będzie mógł w 2024 roku stworzyć duet z Messim, którego prywatnie jest też przyjacielem.

Między słowami potwierdza to także trener Gerardo Martino, cytowany przez ESPN. - Oficjalnie oczywiście nikt nam jeszcze nic nie powiedział. W ramach naszej analizy przyszłego sezonu i potrzeb, jakie możemy mieć, mamy analizę z Luisem i analizę bez Luisa - przyznał Argentyńczyk, po raz pierwszy wypowiadając się publicznie na temat możliwego transferu Suareza.

- Więc kiedy nadejdzie czas i kiedy oficjalnie zostanie ogłoszona decyzja ws. Suáreza w Interze Miami, będziemy gotowi pójść właściwą drogą - dodał Martino.

W sezonie 2023 brazylijskiej Serie A Luis Suarez rozegrał dla Gremio Porto Alegre 22 mecze, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył sześć asyst. Dołożył do tego także 2 bramki i 3 asysty w Pucharze Brazylii. Pewne jest jednak, że pomimo obowiązującego do końca 2025 roku kontraktu z Gremio, Suarez już z końcem bieżącego roku opuści brazylijski klub, z czego skrzętnie skorzystać chce Inter Miami, sprowadzając kolejną byłą gwiazdę Barcelony.