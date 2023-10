Wielki powrót już za chwilę. Kibice Bayernu czekali na to długie miesiące

Ten rok to ciągła zmiana obsady w bramce Bayernu Monachium, ale niedługo kłopoty powinny się wreszcie skończyć. Po ponad dziesięciu miesiącach do gry ma wrócić Manuel Neuer. Dostał on od lekarzy na grę, ale moment jego powrotu wskaże Thomas Tuchel. Być może stanie się to już w ten weekend. Bayernowi marzy się w tym sezonie potrójna korona, a z Neuerem w składzie można śmielej o niej myśleć.

