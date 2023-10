Szok. Szukali, ale nie znaleźli. Gorszego meczu Brazylii dotąd nie było. Wstyd

W październiku Brazylijczycy najpierw sensacyjnie zremisowali 1:1 z Wenezuelą, a potem przegrali z Urugwajem 0:2. Po czterech kolejkach eliminacji mają siedem punktów i zajmują trzecie miejsce.

REKLAMA

Szokująca statystyka Brazylii

Jeden punkt na sześć możliwych w październiku to zdecydowanie wynik poniżej oczekiwań i możliwości Brazylijczyków. Co prawda wciąż są na podium długich eliminacji do mundialu, ale konkurencji tylko czekają na kolejne potknięcia.

Niespodziewana porażka z Urugwajem sprawiła, że Brazylia straciła miejsce w pierwszej dwójce kwalifikacji. Ale trzeba też przyznać, ze ofensywa "Canarinhos" zaprezentowała się naprawdę słabo.

W całym meczu z "Celestes" pięciokrotni mistrzowie świata oddali zaledwie jeden strzał, który był niecelny. Był to strzał głową Gabriela Magalhaesa po rzucie rożnym. Współczynnik oczekiwanych trafień (expected goals, xG) wyniósł 0,28.

Brazylijczycy w ogóle nie wykorzystali swojego potencjału w ofensywie. Na dodatek stracili Neymara, choć jedyny strzał padł w drugiej połowie, kiedy nie było go już na boisku.

Statystycy Opta wyliczyli, że brazylijski atak nie był tak słaby w jednym meczu od lat. Przeanalizowali ponad 140 spotkań, które "Canarinhos" rozegrali od 2013 r. Starcie z Urugwajem jest pierwszym w tym okresie, w którym nie oddali celnego strzału na bramkę rywala.

Ten mecz był też dość brutalny i mało atrakcyjny, trudno było o płynną i finezyjną grę, kiedy Urugwajczycy byli skupieni na destrukcji akcji i zatrzymaniu przeciwników za wszelką cenę. Popełniono w sumie 34 faule, sędzia pokazał aż osiem żółtych kartek.

Urugwaj wygrał 2:0 i pokonał Brazylię pierwszy raz od 2001 r. Seria meczów bez zwycięstwa z "Canarinhos" trwała 22 lata.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Kanadzie, USA i Meksyku. Na turnieju zagra rekordowa liczba 48 drużyn. Z eliminacji w Ameryce Południowej awansuje sześć najlepszych drużyn, a siódma będzie mogła zagrać w barażach. Brazylia grała na każdym mundialu.