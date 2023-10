Tureckie kluby mówią jednym głosem. Zespół Szymańskiego też dołączył. "Wzywamy ludzkość"

Izrael już drugi tydzień prowadzi walki z palestyńskim Hamasem. 7 października organizacja terrorystyczna rozpoczęła atak z terytorium Strefy Gazy, zabijając setki ludzi głównie cywilów, a dziesiątki porywając do niewoli. To spotkało się ze stanowczą reakcją izraelskich władz, które w odwecie wysłały swoje wojska. W wyniku walk w Strefie Gazy zginęło już ponad trzy tysiące ludzi. We wtorek doszło do jednego z najbardziej krwawych ataków.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolesne słowa o piłkarzu reprezentacji. "On nie zostanie liderem"

Turecki klub wydał wyrok na izraelską armię. Jasny sygnał. "Niedopuszczalne"

Strona palestyńska oskarża izraelskie lotnictwo o zbombardowanie szpitala Al-Ahli. W momencie eksplozji w placówce miało przebywać tysiące osób. Prawie 500 zginęło, a ponad 300 zostało rannych. Izrael nie przyznaje się do winy i twierdzi, że katastrofę spowodowała wadliwa rakieta, wystrzelona przez organizację terrorystyczną Palestyński Islamski Dżihad.

Do wydarzeń z Gazy odniósł się w specjalnym oświadczeniu turecki klub Besiktas Stambuł, który oficjalnie opowiedział się po stronie Palestyńczyków. - Zdecydowanie potępiamy atak bombowy na dwa szpitale w Gazie. Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią setek cywilów w wyniku bombardowania dwóch szpitali w Gazie. Bombardowanie szpitali pełnych niewinnych cywilów, bez względu na religię, język, rasę, czy ktoś ma rację, czy nie, jest niedopuszczalne. Żadne uzasadnienie nie może usprawiedliwić tej brutalności. Wzywamy całą ludzkość do podjęcia działań w celu położenia kresu cierpieniom w regionie. Mamy nadzieję, że wojna zakończy się jak najszybciej, a w regionie zapanuje pokój i cisza. Niech Bóg zlituje się nad tymi, którzy stracili życie w atakach, a rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia - czytamy na platformie X.

Klub Polaka wsparł Palestynę. "Nie akceptujemy"

Wkrótce w ślad za Besiktasem poszły kolejne wielkie tureckie drużyny. Solidarność z Palestyną ogłosiły już m.in. Trabzonspor, Galatasaray czy Fenerbahce Stambuł. W ostatnim z tych klubów występuje reprezentant Polski Sebastian Szymański. - Niech wojna się skończy! Nie akceptujemy tego, co zrobiono niewinnym ludziom, potępiamy atak na szpitale w Gazie! Niech Bóg zlituje się nad tymi, którzy stracili życie w trwającej wojnie i w ostatnim ataku, a rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia - napisali przedstawiciele Fenerbahce.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Zaangażowania klubów piłkarskich w konflikt na Bliskim Wschodzie do tej pory nie oglądaliśmy. Na jej temat wypowiadali się pojedynczy piłkarze m.in. Ołeksandr Zinczenko, Mesut Oezil czy Youcef Atal. Zazwyczaj wiązało się to z negatywnym odbiorem, zarówno tych, co wsparli Izrael, jak i Palestynę.