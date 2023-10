UEFA zdecydowała, co zrobić z meczami Izraela. Innej możliwości nie było

Izrael zajmuje trzecie miejsce w grupie I po sześciu rozegranych spotkaniach i jest jedynym zespołem, które może przeszkodzić Szwajcarii i Rumunii na drodze do awansu. Do Szwajcarów traci cztery punkty, mając mecz rozegrany mniej, a do Rumunów pięć "oczek" przy dwóch spotkaniach rozegranych mniej. Izraelczyków czekają bezpośrednie starcia z obiema reprezentacjami.

Piłkarski maraton dla Izraela

Izraelczycy nie mogli rozegrać swoich październikowych spotkań eliminacji Euro 2024 ze Szwajcarią i Kosowem przez zaognienie się konfliktu z Palestyną po ataku rakietowym Hamasu. Oficjalnie mecze zostały przełożone, ale trudno było znaleźć termin.

W grę wchodził przede wszystkim listopad, ale to by oznaczało bardziej napięty kalendarz dla całej grupy I. Brakowało oficjalnych terminów reprezentacyjnych zimą, a na marzec zaplanowano baraże. Kosowo wnioskowało o przesunięcie meczu na grudzień lub marzec, ale wniosek został odrzucony. Trzeba było też znaleźć stadion zastępczy na pozostałe mecze Izraela, w których będzie gospodarzem.

UEFA ostatecznie domknęła sprawę kadry izraelskiej i udało się zorganizować terminarz listopadowych spotkań. Przedostatni miesiąc roku będzie dla Izraelczyków prawdziwym wyzwaniem. Czekają ich aż cztery spotkania w zaledwie dziewięć dni.

Pierwszy mecz Izrael zagra 12 listopada z Kosowem w Prisztinie. Następnie zmierzy się jako gospodarz ze Szwajcarią (15 listopada) i Rumunią (18 listopada), z którymi chce powalczyć o awans na Euro 2024. Izraelczycy zamkną eliminacje wyjazdowym spotkaniem z Andorą 21 listopada.

Jeśli sytuacja w Izraelu nie pozwoli na rozegranie meczów ze Szwajcarami i Rumunami, zostaną one przeniesione do Grecji lub na Cypr.

Izrael nigdy nie grał w swojej historii w mistrzostwach Europy. Do turnieju w 1992 r. nie brał udziału w eliminacjach, ponieważ nie był członkiem UEFA.