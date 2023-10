Seksualny skandal w reprezentacji. Trener poszedł za kratki. Szok

Kobieca reprezentacji Zimbabwe w październiku wzięła udział w corocznym turnieju COSAFA Cup, w którym wystąpiły drużyny z Afryki Południowej. Piłkarki przegrały w półfinale z Zambią 0:1, a w niedzielnym meczu o trzecie miejsce musiały uznać wyższość kadry Mozambiku, która wygrała 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezatapialny reprezentant Polski. "Absolutnie. Jestem pełen uznania"

Selekcjoner kobiecej kadry Zimbabwe oskarżony o napaść na tle obyczajowym

Tuż po powrocie do Harare (stolicy Zimbabwe) selekcjoner kobiecej reprezentacji Shadreck Mlauzi został tymczasowo aresztowany przez policję. Mlauzi został oskarżony przez jedną z kobiet pracujących przy organizacji międzynarodowego turnieju o "nieprzyzwoitą napaść".

Brytyjski "The Guardian" opisując kulisy sprawy, poinformował, że selekcjoner miał zaprosić kobietę do swojego pokoju hotelowego w sobotę 26 września, chwycić ją z całych sił za ramiona i spróbować ją pocałować bez jej zgody. Poprzez WhatsAppa miał poprosić ją o masaż ciała oraz bliskość seksualną.

Za to 4 października miał zaprosić kobietę ponownie do swojego pokoju, żeby poprosić ją o masaż. Do tego miało dojść chwycenie jej za pośladki i nękanie po wygranym meczu jego reprezentacji z Lesotho w meczu otwarcia turnieju COSAFA. Wtedy kobieta postanowiła zgłosić sprawę funkcjonariuszowi ds. ochrony imprezy.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mlauzi stawił się we wtorek przed sądem w sprawie, w której jest oskarżony o napaść na tle obyczajowym. W środę ma odbyć się rozprawa, podczas której ma zostać podjęta decyzja o ewentualnym zwolnieniu za kaucją. Sam zainteresowany nie skomentował zarzucanych mu czynów. "The Guardian" poinformował także, że piłkarska federacja Zimbabwe słyszała o całej sytuacji i prowadzi własne postępowanie w tej sprawie. "Przypominamy społeczeństwu, że jest to delikatny temat i nie powinno podejmować się bezpodstawnych kroków, które mogłyby zagrozić postępowaniu" - poinformował związek.