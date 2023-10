Stadion wyśmiał Viniciusa. Piłkarskie jaja w meczu Brazylii [WIDEO]

W Ameryce Południowej już ruszyły eliminacje do mistrzostw świata w 2026 roku. W jednym ze spotkań Urugwaj podejmował Brazylię. Faworytem tego starcia byli goście, ale to gospodarze niespodziewanie triumfowali 2:0. Tego dnia w nie najlepszej dyspozycji był Vinicius Junior, który nie potrafił poprowadzić swojej kadry do zwycięstwa. Potwierdza to zawstydzająca wpadka w jego wykonaniu.

3 twitter.com/jaykovinht/status/1714448141343129925 - screen