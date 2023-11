Dzieci poniżane przez trenerów. "Ludziom otwierają się oczy". PZPN reaguje

Dane są wstrząsające, ale i niedoszacowane, bo wiele ofiar nie mówi o swojej krzywdzie. W ostatnim czasie Polską wstrząsnęła tzw. Pandora Gate, w której o wykorzystywanie nieletnich i grooming zostali oskarżeni youtuberzy. PZPN raptem kilka dni wcześniej opublikował Politykę Bezpieczeństwa Dzieci.

Rozmawiamy o tym w siedzibie federacji. Marta Furmańczuk, koordynatorka ds. bezpieczeństwa dzieci PZPN, kładzie przede mną ten stustronicowy dokument, który ma pomóc ochronić młodych piłkarzy i piłkarki przed wykorzystaniem seksualnym, przemocą fizyczną i psychiczną, dyskryminacją, niesprawiedliwym traktowaniem, a także zwiększyć świadomość trenerów, rodziców oraz pozostałych osób zaangażowanych w młodzieżową piłkę.

Agnieszka Syczewska, radczyni prawna pracująca nad stworzeniem Polityki Bezpieczeństwa, włącza krótką prezentację, którą w najbliższych miesiącach będą oglądali trenerzy i działacze w całej Polsce. Statystyki z pierwszych slajdów obrazują skalę problemu.

35 proc. dzieci uprawiających sport jest wykorzystywanych seksualnie,

44 proc. dzieci doświadcza przemocy fizycznej,

75 proc. dzieci jest poniżanych przez trenerów.

Dawid Szymczak: A zatem - dzieci grające w piłkę są w Polsce bezpieczne?

Agnieszka Syczewska: Badania były prowadzone w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Austrii i Rumunii. W Polsce nie, ale nie ma podstaw, by twierdzić, że u nas jest bezpieczniej niż w tych krajach.

Marta Furmańczuk: Po to powstała Polityka, by stworzyć dla dzieci bezpieczne środowisko do gry w piłkę. Stworzenie Polityki to pierwszy krok. Następnym jest edukacja, a kolejnym wdrożenie tych wytycznych w klubach. Tymi krokami chcemy te statystyki obniżyć.

Mamy jakiekolwiek statystyki dla Polski?

Syczewska: Na konferencjach trenerów zadawałyśmy pytania dotyczące nadużyć w dziecięcej piłce. Większości ten temat kojarzy się tylko z wykorzystywaniem seksualnym. Ale to nieprawda. Chodzi też o nękanie rówieśnicze w grupie, o agresywny język, o odstawienie od gry słabszego fizycznie zawodnika. 70 proc. trenerów przy wielu pytaniach odpowiedziało: "Tak, zrobiłem to" albo "Tak, miałem z tym do czynienia lub byłem tego świadkiem".

Wyniki ankiety PZPN dot. bezpieczeństwa dzieci PZPN

Syczewska: Musimy więc stwierdzić, że piłka nożna nie jest dziś pod tym względem bezpieczna. Zastanawiam się wręcz, czy jeśli wszystkie podmioty wprowadzą Politykę Bezpieczeństwa, to będziemy mogli powiedzieć, że jest w pełni bezpiecznie.

Furmańczuk: Trudno będzie tak stwierdzić. Ale chcemy dążyć do tego, by piłka była jak najbezpieczniejsza. Szczególnie w dobie tego, co dzieje się w internecie, a co teraz jest szczególnie aktualne w związku z tzw. Pandora Gate, czyli aferą wśród youtuberów. W tym dokumencie skupiamy się również na bezpieczeństwie w sieci. Pokazujemy dzieciom właściwe zachowania, ale podpowiadamy też rodzicom i trenerom, by weryfikowali, co robią w internecie ich dzieci. Ten temat długo był zaniedbywany. Ostatnie tygodnie pokazują, jak duży był to błąd i jak kosztowne jest spóźnienie.

Podobnie jak przez lata zaniedbywany był w przypadku piłki nożnej. Co było impulsem do zmiany?

Syczewska: Wcześniej, w maju 2021 r., PZPN opublikował rekomendacje w tym zakresie i już od dwóch lat szkoli trenerów zdających kurs UEFA C z zakresu bezpieczeństwa dzieci. Na jednym z ostatnich spotkań UEFA powiedziała nam, że jesteśmy liderem w liczbie przeszkolonych osób. Mamy ich ponad 4500, a kolejna federacja - 500. Nie było jednego impulsu. Wzrasta u nas świadomość. Widzę to po sobie. Piętnaście lat pracuję w piłce, byłam blisko akademii Jagiellonii Białystok, a dopiero teraz otwierają mi się oczy, jak obszerny jest ten temat. Nie chodzi tylko o wykorzystywanie seksualne. Mówimy też o boiskowych sprawach - przesadnym nacisku na wygraną, odstawianiu zawodników, niebezpiecznych warunkach wyjazdów czy RODO, bo bezpieczeństwo danych też wchodzi w skład bezpieczeństwa dzieci. Zakres jest przeogromny. Nie byłam tego świadoma.

Furmańczuk: Tak też ten dokument jest przygotowany, że pierwsza część składa się z działań prewencyjnych i dobrych praktyk, czyli wyjaśnień, co jest zagrożeniem i jakie zachowania są niewłaściwe oraz wytycznych m.in. jak rekrutować trenerów, o co zadbać, jakie kodeksy wprowadzać, jak współpracować przy ich tworzeniu z dziećmi i rodzicami, a w drugiej części opisujemy właściwe reakcje na nadużycia, które i tak mogą się pojawić. Piszemy, co zrobić, jeśli mamy podejrzenie o niewłaściwych zachowaniach w klubie, zagrożeniach, które pojawiają się w pozaklubowym środowisku dziecka, wskazujemy gdzie to zgłosić, jakie organy są do tego powołane, gdzie uzyskać pomoc.

Przeczytałem cały dokument. Trudno znaleźć zdanie, z którym można by się nie zgodzić. Moje wątpliwości budzi coś innego. Dlaczego to jest tak słabo nagłośnione?

Furmańczuk: Dopiero zaczynamy.

Ale koordynator funkcjonuje od lutego.

Syczewska: Ale dopiero ten dokument jest naszą bazą.

Czym on się różni od wydanych w 2021 r. Rekomendacji Bezpieczeństwa Dzieci PZPN?

Syczewska: Polityka Bezpieczeństwa to już jest instrument, który ma zostać wprowadzony. Rekomendacje są miękkim narzędziem. W najbliższym roku chcemy edukować i podnosić świadomość, a w kolejnym te wytyczne wprowadzić w certyfikowanych akademiach i podmiotach licencyjnych.

Docelowo koordynator bezpieczeństwa ma być w każdej certyfikowanej akademii?

Furmańczuk: Takie są nasze dążenia.

O jakiej perspektywie czasu mówimy?

Furmańczuk: O dużej, bo też dużo mamy podmiotów. Zakładamy, że do końca 2027 r. ten koordynator będzie już wszędzie. Zaczniemy od klubów ekstraklasy, I ligi, ekstraligi, a dalej będą certyfikowane szkółki - począwszy od złotych i srebrnych, po brązowe i zielone. Tak samo chcemy wprowadzić takie osoby w wojewódzkich związkach, by kluby mogły zgłaszać problemy tam, a nie bezpośrednio w PZPN, choć my oczywiście jesteśmy na to otwarci.

Jakie macie panie wnioski po ponad dwóch latach zgłębiania tematu bezpieczeństwa dzieci? Choćby co do świadomości środowiska.

Syczewska: Ludziom otwierają się oczy. Wiele osób przyznaje, że wcześniej nawet się nad tym nie zastanawiało. Gdy mówmy o projekcie, najczęściej widzimy zaskoczone twarze, później jest chwila namysłu i stwierdzenie, że to ważny projekt. Też tak uważamy, dlatego nie mamy problemu, by ten dokument od nas kopiować i wdrażać w swoich organizacjach, w tym celu wszystkie załączniki udostępniamy na naszej stronie w Wordzie. Jako PZPN chcemy zwrócić uwagę na ten temat. Różnym instytucjom polecam wypełnienie załącznika nr 18, który daje obraz, w którym miejscu jest nasz klub czy akademia. To prosty sposób, by dowiedzieć się, w czym możemy się poprawić, by być bezpieczniejszym miejscem.

Z kim PZPN współpracował przy tworzeniu Polityki?

Syczewska: Z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Temat był też podnoszony na jednym ze spotkań komisji senackiej. W międzyczasie uchwalono "Lex Kamilek", więc zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wymuszą na organizacjach wprowadzenie pewnych narzędzi bezpieczeństwa, które także uwzględniliśmy w Polityce.

Jak w zakresie bezpieczeństwa dzieci PZPN wypada na tle innych federacji w Europie? Jeden z trenerów opowiadał mi, jak ten system wygląda w Anglii. Byłem pod wrażeniem.

Syczewska: Anglię do rozwoju w tym zakresie popchnęła też tragiczna historia jednego z piłkarzy, Paula Stewarta, który jako dziecko był molestowany przez swojego trenera. Tam wiele klubów ma wprowadzoną własną politykę bezpieczeństwa, a nie narzuconą przez federację. Nawet mniejsze kluby mają to u siebie wprowadzone, więc nie możemy się dziś porównywać do Anglii. Ona jest wzorem do naśladowania. W innych federacjach wygląda to podobnie jak u nas.

Siłą systemu angielskiego jest współpraca klubów i federacji ze szkołami, bo edukacja seksualna zaczyna się właśnie w szkole. Tam też dostaje się pierwsze lekcje tolerancji, praw człowieka i praw dzieci. Szkoła jest fundamentem, na którym klub może dalej budować, zatrudniając własnych koordynatorów bezpieczeństwa, instalując anonimowe skrzynki, by dzieci mogły pisać o niepokojących sprawach. Wiele klubów wyznacza też w każdej grupie dwoje dzieci, które przechodzą szkolenia i stają się kolegami-koordynatorami. Mają wiedzieć, jak się zachować, gdy kolega powie im o krzywdzie, która go spotkała. Obawiam się, że nasz system szkolnictwa, niski poziom wykształcenia seksualnego, absolutnie zrujnowana psychiatria dziecięca, uniemożliwi sprawne działanie sytemu, który budujecie. Nie macie panie takich obaw?

Furmańczuk: Dlatego zaczynamy od edukacji i w najbliższym roku to na niej się skupiamy, by rosła świadomość. Bez tego niczego nie zrobimy. Nie oszukujmy się - ten dokument jest gruby, więc nie każdy go w całości przeczyta. Musimy przygotować plakaty, które pojawią się w akademiach i klubach, być może również w szkołach. Chcemy przygotować osobną komunikację dla dzieci i dorosłych.

Zastanawiam się, ile może zrobić sam PZPN bez pomocy państwa. To był wniosek z Anglii: federacja nie zrobi wszystkiego sama. Jest wycinkiem całości. Efekty są znacznie lepsze, gdy jest w to zaangażowana szkoła. Gdy dbałość o bezpieczeństwo dzieci jest widoczna w działaniach rządu.

Syczewska: Czujemy, że otwieramy ten temat i rozpoczynamy zmiany w całym środowisku sportowym. Nie mamy problemu z tym, by inne podmioty wdrażały nasze rozwiązania i kopiowały naszą Politykę. Zgadzam się, będzie nam potrzebne wsparcie rządu. I ono jest po ostatnich wydarzeniach z udziałem dzieci. Zmieniają się przepisy.

"Żaden rząd nie nadał do tej pory priorytetu przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci" - pisze Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Państwowa Komisja ds. Pedofilii, od początku działająca jedynie teoretycznie, od miesięcy nawet nie ma przewodniczącego. Ale nie macie na to wpływu. Jak często otrzymujecie zgłoszenia?

Furmańczuk: Nie dostaliśmy jeszcze żadnego.

Pani jest na tym stanowisku od niedawna, bo doszło do zmiany. Ale od lutego, kiedy został powołany koordynator, nie było żadnego zgłoszenia?

Furmańczuk: Była jedna sprawa. Chodziło o zawodnika, który był poniżany przez trenera. Ten trener nie prowadzi już tego dziecka. Został przeniesiony do innej grupy.

Przeniesienie go było dobrym rozwiązaniem?

Furmańczuk: Zweryfikowaliśmy ten temat. Rozmawialiśmy z osobami współpracującymi na co dzień z tym trenerem. Wyszło na to, że trener zachowywał się tak tylko w stosunku do jednego dziecka. Sadzał tego chłopca na ławce itd., przez co nie chciał on już grać w piłkę. Klub podjął decyzję, że przeniesie trenera do innej drużyny. Dzisiaj ten trener dobrze dogaduje się z dziećmi, a chłopiec ma nowego trenera, z którym też ma dobry kontakt.

Syczewska: Część spraw trafiała do PZPN, zanim jeszcze został powołany koordynator. Zajmował się nimi rzecznik etyki. Miał kilka spraw. Gdy zaczęliśmy szkolenia, pojawiły się sygnały, że w niektórych miejscach dochodzi do niepokojących praktyk. Były to już sprawy, które opierały się o akty oskarżenia wobec osób pracujących w klubach.

Dzisiaj jest pani jedynym koordynatorem, do którego można zgłaszać niepokojące sprawy?

Furmańczuk: Tak.

Trudno panią znaleźć. Samo ogłoszenie powołania koordynatora ds. bezpieczeństwa nie było nagłośnione, trudno dokopać się też do pani danych na stronie PZPN. Na stronie głównej Polityki Bezpieczeństwa, znajdujemy tylko adres mailowy ochronadzieci@pzpn.pl, który jest poprzedzony podpisem: "Wszelkie pytania, zgłoszenia i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail", co moim zdaniem, nie sugeruje wprost, że to adres alarmowy, na który powinienem złożyć zawiadomienie, gdy będę świadkiem np. wykorzystywania seksualnego w klubie. Korzystając z wyszukiwarki, niezależnie od wpisanej frazy, znów bardzo trudno znaleźć na panią namiar. A przecież PZPN będzie polegać w tym temacie na społecznej wrażliwości, uważności i informacjach od ludzi. Oni muszą wiedzieć, że taki koordynator w ogóle w PZPN jest i budowana jest cała siatka mająca poprawić bezpieczeństwo. Dopóki nie będziecie widoczni, nie będę się dziwił, że nie ma zgłoszeń.

Syczewska: Zgoda. Zakładka na stronie jest od niedawna. To nasze pierwsze kroki, będziemy się rozwijać i zadbamy o widoczność.

Furmańczuk: Wysłaliśmy już wiadomości do wszystkich zrzeszonych podmiotów o wprowadzeniu Polityki Bezpieczeństwa.

Przypomina mi się konferencja "Jedenastka przyszłości", podczas której PZPN opowiadał o planach szkolenia młodzieży. Federacja planuje spotkanie z równie dużym rozmachem dotyczące bezpieczeństwa?

Syczewska: Na pewno to zrobimy. Kończymy też pracę nad strategią zrównoważonego rozwoju, więc będziemy chcieli opowiedzieć o obu tych inicjatywach jednocześnie.

Załóżmy hipotetycznie, że jestem rodzicem dziecka trenującego piłkę nożną. Wiem, że w jego akademii dzieje się coś niepokojącego. Co mam zrobić?

Furmańczuk: Najlepiej zgłosić to na maila, który jest podany na stronie. My to zweryfikujemy w powołanej do tego grupie, w której są m.in. rzecznik dyscyplinarny i psycholog, a następnie zareagujemy we właściwy sposób.

W jaki?

Syczewska: Mamy to wszystko przejrzyście rozpisane w procedurach. Jesteśmy po to, by zbadać sprawę i dostarczyć nasze zalecenia do organizacji, w której podejrzany pracuje.

Procedura zgłaszania nadużycia dokonanego przez dziecko lub dorosłego wewnątrz organizacji PZPN

PZPN ma własne narzędzia do weryfikacji zgłoszeń?

Syczewska: Nie. I nie mamy nawet ambicji, by je mieć, bo są od tego uprawnione organy. Policja, opieka społeczna, sądy rodzinne. Wszystkim powtarzamy: ani my, ani osoby zgłaszające, nie jesteśmy od rozstrzygania, do czego doszło w danej sytuacji. My jesteśmy od tego, by każdą obawę zgłosić do odpowiednich służb. I pamiętajmy: lepiej zgłosić za dużo podejrzeń niż jedno za mało.

Jeżeli okaże się, że trener dopuścił się przestępstwa, jego licencja zostanie cofnięta?

Syczewska: Zależy, co mamy na myśli. Dopóki nie zapadnie wyrok sądu, w zgodzie z polskim prawem, każdy jest niewinny. Wiem jednak o przypadku w jednym z wojewódzkich związków, że taka sytuacja miała miejsce. Trener, któremu postawiono zarzuty, został pozbawiony licencji.

Kto może zostać koordynatorem?

Furmańczuk: Na pewno będą to osoby, które najpierw zostaną przez nas przeszkolone, by wiedziały, jak reagować na niebezpieczeństwa.

Ale o jakich mówimy wymaganiach? Ja też mogę takie szkolenie przejść, czy będziecie raczej szukać wśród pedagogów, psychologów, kuratorów?

Syczewska: W dokumencie rozpisaliśmy krok po kroku przebieg rekrutacji do pracy z dziećmi. Koordynator może przejść podobną ścieżkę. Musi to być osoba wrażliwa, znać Politykę i spełniać wszystkie formalne wymogi, jak bycie niekaranym. Weryfikacja musi być bardzo szczegółowa, bo mamy świadomość, że osoby o złych zamiarach starają się dotrzeć do dzieci właśnie poprzez piłkę.

W angielskich mediach przeczytałem bardzo mocne zdanie: "pedofile to najlepsi dryblerzy w swoich klubach". Drużyny piłkarskie to dla nich doskonałe środowisko - kontakt z dziećmi, szatnie, sporo wyjazdów na mecze czy obozy. Jak z tym walczyć?

Syczewska: Kluczowa jest świadomość. Najpierw musimy ją podnieść. Dlatego nie chcieliśmy uchwalić dokumentu i powiedzieć klubom, że od 1 lipca mają to u siebie wprowadzić. Nie chcemy używać kija. Poświęcimy najbliższy rok na zaznajomienie z tematem, na przeprowadzenie szkoleń, na odbycie spotkań, bo wiemy, że wdrożenie Polityki będzie wymagało od klubów poświęcenia i pracy. Chcemy przekazać, że robią to także dla własnego bezpieczeństwa.

PZPN wydał rekomendację w maju 2021, w której sugerował klubom zatrudnienie koordynatorów ds. bezpieczeństwa, a sam zrobił to dopiero w lutym 2023. Dlaczego zajęło to półtora roku? Jeden z trenerów zauważył: jeśli PZPN chce zmieniać świat, niech zacznie od siebie.

Furmańczuk: No i zaczęliśmy.

Ale po półtora roku.

Syczewska: Moglibyśmy to wprowadzić tak, jak powiedziałam: narzucić datę, wyegzekwować i uznać, że projekt został zrobiony. Jesteśmy jednak w to zaangażowani i chcemy pomóc całemu środowisku przejść przez ten proces. Jesteśmy na początku drogi. Jedynie zaangażowanie i świadomość całego środowiska, wszystkich podmiotów i osób zaangażowanych w piłkę może zmienić sytuację i zadbać o bezpieczeństwo dzieci w piłce.

Może byłby to sygnał, że sprawa jest traktowana priorytetowo i ma pierwszeństwo przed innymi projektami, bo jest społecznie ważna.

Syczewska: Tak jest. Po moim dołączeniu do PZPN to była sprawa, która otwierała listę zadań, które przede mną postawiono. Pierwsze rozmowy z prezesem i sekretarzem generalnym były właśnie o tym projekcie.

Jak tłumaczyli konieczność stworzenia Polityki? Wymagała tego UEFA? Przybywało spraw, w których naruszane było bezpieczeństwo dzieci? Wzrosła świadomość w całej federacji?

Syczewska: Wszystko miało na to wpływ. Nakładały się na siebie powody, o których pan mówi.

Furmańczuk: I wewnętrznie nam na tym zależało, i z zewnątrz pojawiały się takie wymagania. Choćby ze strony ministerstwa sportu, które dofinansowuje niektóre nasze projekty i wymaga dopełnienia wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

Syczewska: Plus to co się wydarzyło w związku tenisa. To był sygnał, po którym zdecydowanie zareagowało też ministerstwo.

Wiem, że nie ma statystyk, ale może na podstawie swoich obserwacji potrafią panie powiedzieć, jaki rodzaj agresji wobec dzieci jest dzisiaj najpowszechniejszy?

Furmańczuk: Musimy edukować na temat każdego rodzaju nadużyć.

Syczewska: Powtórzę to słowo: świadomość. Wielu trenerów nawet nie wie, że ich dane zachowanie jest niewłaściwie.

Furmańczuk: Używanie wulgaryzmów jest nadużyciem. Reakcje przy liniach, w emocjach, też mogą być krzywdzące. Zachowanie rodziców, którzy potrafią krzyczeć, że dziecko ma strzelić gola, bo inaczej nie dostanie kolacji, też jest nadużyciem. Musimy edukować trenerów, jak powinni zachowywać się w stosunku do dzieci. Ale też dzieci, by wiedziały, jak dorosły powinien zachowywać się wobec nich. Obie strony muszą wiedzieć o bezpieczeństwie znacznie więcej.

Dzisiaj mogę napisać maila, gdy coś mnie zaniepokoi. A jak system zgłaszania możliwych nadużyć ma wyglądać docelowo?

Syczewska: W każdym województwie i w każdym podmiocie zajmującym się szkoleniem dzieci docelowo ma funkcjonować koordynator, czyli pierwsza osoba do kontaktu. Zaczęliśmy centralnie, od Marty, także po to, by poznać skalę i dowiedzieć się, gdzie nadużyć jest najwięcej i który ich rodzaj jest najpowszechniejszy. Od sezonu 2024/2025 kolejne wymogi związane z wdrożeniem Polityki będą elementem systemu licencyjnego klubów i certyfikacji akademii.

W środowisku, na dole, w regionalnych ligach, szepcze się o podejrzanych trenerach? Są lokalne tajemnice poliszynela?

Syczewska: O takich nie wiem. Przypominam sobie, że gdy pracowałam w Jagiellonii Białystok, to co roku organizowaliśmy międzynarodowy turniej dla dziesięciolatków, na który przyjeżdżały znane kluby, jak np. Arsenal czy Celtic, ale zapraszaliśmy też kluby z okolicy, które wygrały eliminacje. I rzeczywiście "wyróżniał się" jeden trener z podlaskiego klubu, który był tak agresywny, tak bardzo nie przebierał w słowach, że zwrócili na niego uwagę absolutnie wszyscy - od gości z zagranicy, przez naszych trenerów, po rodziców i inne dzieci. To było kilka lat temu. Dzisiaj jednak świadomość wśród trenerów wydaje mi się większa.

Co jest głównym celem tej inicjatywy?

Furmańczuk: Tych celów jest kilka. Z czasem będą się zmieniały, dojdą kolejne. Nigdy nie unikniemy nadużyć, bo to niemożliwe, ale na początek chcemy, by o bezpieczeństwie dzieci mówiło się jak najwięcej. To się zresztą dzieje w związku z ostatnią aferą. Ona jest straszna, obrzydliwa, ale może sprawić, że ludzie zaczną bardziej świadomie patrzeć na sam problem.

Syczewska: Musimy przypominać, że nadużycia seksualne nie są jedynym zagrożeniem.

To, co piszecie na stu stronach Polityki, działa już w samym PZPN?

Furmańczuk: Zaczyna działać. Na młodzieżowe turnieje będziemy już wysyłać koordynatora bezpieczeństwa. Jesteśmy też przed szkoleniami wszystkich sztabów trenerskich. Cieszę się, że wszystkie departamenty w federacji mówią w tym temacie jednym głosem.

Kto najbardziej potrzebuje edukacji? Dzieci, trenerzy, rodzice, prezesi klubów?

Furmańczuk: Wszyscy. Ale zaczynamy od edukacji trenerów.

Macie nad nimi największą kontrolę.

Furmańczuk: - Właśnie. Trenerzy monitorujący w PZPN są już po szkoleniach, trenerzy z Mobilnej Akademii Młodych Orłów również, a kolejni przejdą je w najbliższych miesiącach. W grudniu mamy też spotkanie z dyrektorami sportowymi z klubów ekstraklasy. Dalej w kolejności są dyrektorzy akademii, sędziowie i agenci piłkarscy, bo elementy bezpieczeństwa dzieci są częścią kursu także dla nich.

Syczewska: Każda osoba mająca kontakt z dzieckiem ma o tej polityce wiedzieć. Kierowca autobusu przewożącego drużynę na mecze i pani fizjoterapeutka także.

Gdy poznałyście panie statystyki, które wyświetlacie w prezentacji, co sobie pomyślałyście?

Furmańczuk: Że najwyższy czas zająć się tym tematem.