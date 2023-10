Sensacja w eliminacjach. Kopciuszek zagrał połowę marzeń. Rywale mieli już być na Euro

Reprezentacja Polski zakończyła swoje zmagania w październikowych meczach el. Euro 2024 już w niedziele. Niektóre zespoły zagrały jeszcze w poniedziałek, a ostatnie spotkania tej przerwy reprezentacyjnej zostały rozegrane we wtorek. Na europejskich boiskach pojawiły się kadry z grup C, G i H, gdzie nie zabrakło zaskakujących rozstrzygnięć.

Mecz na szczycie dla Anglii. Ukraińcy mieli męczarnie z Maltą

Bez wątpienia we wtorkowy wieczór najbardziej interesująco zapowiadał się mecz Anglii z Włochami. Co ciekawe, to goście wyszli na prowadzenie potrafieniu w 15. minucie Gianluki Scamacci. Później strzelali już tylko Anglicy. Do wyrównania w 32. minucie z rzutu karnego doprowadził Harry Kane, a po przerwie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Marcus Rashford. W 77. do siatki ponownie trafił Kane, ustalając wynik spotkania na 3:1 i zapewniając awans swojemu zespołowi na Euro.

W drugiej potyczce grupy C Ukraina zmierzyła się na wyjeździe z Maltą. Nasi wschodni sąsiedzi napotkali w niej duże problemy. W 12. minucie prowadzenie gospodarzom dał Paul Mbong. Gdy wydawało się, że do przerwy wynik nie ulegnie zmianie w 38. minucie trafienie samobójcze zaliczył Ryan Camenzuli. Na dodatek pięć minut później goście otrzymali rzut karny, którego na gola zamienił Artiom Dowbyk. Wynik w 85. minucie na 3:1 ustalił piłkarz Chelsea Michajło Mudryk.

Tabela grupy C:

Anglia - 6 meczów, 16 punktów Ukraina - 7 meczów, 13 punktów Włochy - 6 meczów, 10 punktów Macedonia Północna - 6 meczów, 7 punktów Malta - 7 meczów, 0 punktów

Sensacyjny wynik w grupie G. Litwa remisuje u siebie z Węgrami!

W meczach grupy G Serbia podejmowała u siebie Czarnogórę, a Litwa grała przed własną publicznością z Węgrami. O ile w Serbii obyło się bez niespodzianki, bo gospodarze wygrali 3:1, to Litwa już zupełnie niespodziewanie zgarnęła punkt w potyczce z Węgrami.

Początkowo zanosiło się na gigantyczną sensację. Po 36. minutach 143. w rankingu FIFA Litwa prowadziła już 2:0. Najpierw gospodarzy na prowadzenie wyprowadził dobrze znany fanom Jagiellonii Białystok Fedor Cernych, a rezultat podwyższył Pijus Sirvys. Taki wynik utrzymał się do przerwy. W 67. minucie Węgrzy otrzymali rzut karny, którego zdołał wykorzystać Dominik Szaboszalai. Gospodarze prowadzili do 82. minuty, ale wówczas znów błysnął Szaboszalai. Tym razem piłkarz Liverpoolu wystąpił w roli asystenta, a do siatki trafił Barnabas Varga. Ostatecznie mecz zakończył się sensacyjnym remisem 2:2, który sprawił, że Węgrzy, którzy już dzisiaj mogli świętować awans na Euro 2024, na ten sukces będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Tabela grupy G:

Węgry 6 meczów, 14 punktów Serbia 7 meczów, 13 punktów Czarnogóra 6 meczów, 8 punktów Litwa 7 meczów, 6 punktów Bułgaria 6 meczów, 2 punkty

W grupie H Kazachstan sprawił niespodziankę. Dwaj faworyci zgarnęli za to komplet punktów

Bez wielkich zaskoczeń obyło się za to w grupie H. Słowenia i Dania odniosły spodziewane zwycięstwa, choć nie przyszły im one zbyt łatwo. Słoweńcy co prawda objęli prowadzenie w starciu z Irlandią Północną już w 5. minucie po golu Adama Gnezdy Cerina, lecz do ostatniego gwizdka nic więcej nie potrafili już zrobić, mimo że rywale od 58. minuty grali w osłabieniu.

Z kolei w pewnym momencie nóż na gardle miała Dania. Skandynawowie wyszli na prowadzenie w meczu wyjazdowym z San Marino w 42. minucie, ale już 19. minut później gospodarze sensacyjnie doprowadzili do wyrównania za sprawą Alessandro Golinucciego. Na reakcję Duńczyków nie trzeba było jednak zbyt długo czekać. Yussuf Poulsen w 70. minucie dał kadrze ponownie prowadzenie i choć do końca było nerwowo, to Dania dowiozła skromne prowadzenie do końca, wygrywając 2:1.

Do niespodzianki doszło za to w Helsinkach. Faworyzowana Finlandia przegrała 1:2 z Kazachstanem. Mimo że to gospodarze objęli prowadzenie w 28. minucie po trafieniu Roberta Taylora i długo utrzymywali wynik, to ostatecznie nie zdołali wywalczyć choćby punktu. Dwa gole w tym jeden z rzutu karnego dla Kazachów zdobył Bakhtiyor Zaynutdinow (77' i 89'), dzięki czemu goście wyprzedzili Skandynawów w grupowej tabeli, uzyskując trzypunktową przewagę.

Tabela Grupy H: