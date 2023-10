Gwiazda ekstraklasy zachwyciła w kadrze. Fenomenalny gol [WIDEO]

Reprezentacja Albanii jest ogromną sensacją rozgrywek grupowych el. Euro 2024. Piłkarze Sylvinho przegrali tylko jeden mecz - 0:1 z Polską po golu Karola Świderskiego. Później zdobyli aż 13 punktów, rozbijając m.in. w rewanżu Polaków (2:0) oraz Czechów (3:0).

Kapitalny występ Ernesta Muciego. "Niczym dobry uczeń"

Podczas październikowego zgrupowania Albańczycy mieli rozegrać tylko jeden oficjalny mecz, dlatego we wtorek zmierzyli się towarzysko z Bułgarią (2:0). Była to dla brazylijskiego szkoleniowca okazja, aby przetestować pozostałych zawodników. W podstawowym składzie znalazł się m.in. Ernest Muci, który wpisał się nawet na listę strzelców.

Wynik otworzył w 41. minucie Qazim Laci, który bardzo dobrze odnalazł się w polu karnym i skrzętnie wykorzystał błąd obrony rywala. Kiedy wydawało się, że rezultat nie ulegnie już zmianie, to w 81. minucie piłkę przejął właśnie piłkarz Legii Warszawa. Biegł z nią co najmniej kilkanaście metrów, mając przed sobą bardzo dużo wolnej przestrzeni. Nieatakowany przez nikogo postanowił posłać potężne uderzenie z prawej nogi. Strzał zaskoczył bramkarza i piłka wpadao do siatki.

Tuż po zakończeniu starcia albańskie media nazwały trafienie 22-latka "supergolem". "Ucząc się z ławki rezerwowych od Asaniego i Bajramiego, Ernest Muci niczym dobry uczeń, pokazał, że też potrafi strzelać spektakularne gole" - napisał Supersport.al.

- Na 'dziesiątce' czuję się lepiej, jak drugi napastnik. Mój klub stosuje inną taktykę, ale mimo to próbuję się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób gramy w reprezentacji. Każdy stara się dać z siebie wszystko. Muszę spisywać się jeszcze lepiej w klubie. W listopadzie są najważniejsze mecze i mam nadzieję, że rozpocznę je w podstawowym składzie - powiedział w rozmowie dla tamtejszego portalu.

Najbliższy mecz Albańczycy rozegrają w piątek 17 listopada, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Mołdawią. Trzy dni później zakończą el. Euro 2024 starciem z Wyspami Owczymi.