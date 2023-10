Kolejna reprezentacja jedzie na Euro! Cztery gole w hicie Anglia - Włochy

Po poniedziałkowych meczach znaliśmy już siedem zespołów, które wywalczyły bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które odbędą się w Niemczech. W tym gronie jest już Hiszpania, Szkocja, Francja, Turcja, Portugalia, Belgia i Austria. Do tego grona we wtorek mogła dołączyć Anglia, która grała na Wembley z Włochami. Mieliśmy zatem starcie wicemistrza z mistrzem Europy. Podopieczni Garetha Southgate'a mogli zapewnić sobie awans remisem lub wygraną z zespołem Luciano Spallettiego.

Z 0:1 na 3:1. Anglicy z awansem na Euro 2024

Anglicy weszli w mecz dosyć odważnie i od początku przejęli inicjatywę. Włosi starali się grać wysokim pressingiem, czekając na możliwość kontrataku. I po jednym z nich wyprowadzili akcję bramkową. Destiny Udogie zagrał ze Stephanem El Shaarawym na lewej stronie, a potem po prawej stronie piłkę dostał Giovanni Di Lorenzo. Defensor Napoli zagrał płasko w stronę Gianluki Scamakki, tor lotu piłki lekko zmienił Davide Frattesi, a napastnik Atalanty pokonał Pickforda z bliskiej odległości. Można było mieć spore zastrzeżenia do defensywy Anglików.

Po strzeleniu gola Włosi grali równie odważnie, a Anglia podejmowała wszelkie próby o jedno tempo za wolno. Zawodził choćby Marcus Rashford. Gospodarze próbowali swoich sił choćby przez dośrodkowania, a w 29. minucie dostali rzut karny za faul Di Lorenzo na Judzie Bellinghamie. Stały fragment bez problemu wykorzystał Harry Kane. W pierwszej połowie już wynik się nie zmienił, ale po obu stronach nie brakowało kolejnych sytuacji.

Druga połowa zaczęła się od spornej sytuacji w polu karnym Włochów. Udogie sfaulował Fodena, ale Clement Turpin puścił grę i VAR też nie wrócił do tej sytuacji. W pierwszych minutach była rwana gra po obu stronach, ale od 57. minuty prowadziła Anglia po udanym kontrataku. Rozpoczął go Foden, a potem kilkanaście metrów przebiegł Bellingham i przerzucił piłkę nad Giorgio Scalvinim. Rashford zszedł ze skrzydła do środka, oszukał Di Lorenzo balansem ciała i płaskim strzałem na dalszy słupek dał prowadzenie Anglikom.

W kolejnych minutach zdecydowanie więcej akcji tworzyli Anglicy, a Włosi stracili sporo sił przez grę wysokim pressingiem. W 65. minucie doszło do sporej kontrowersji, bo arbiter nie pokazał Phillipsowi drugiej żółtej kartki za stempel na Nicolo Barelli. Wynik ostatecznie ustalił Kane, notując dublet w 77. minucie. Marc Guehi zagrał długą piłkę do napastnika Bayernu, który najpierw poradził sobie z Alessandro Bastonim, a potem ze Scalvinim. Kane wykorzystał też wyjście Donnarummy z bramki i umieścił piłkę w bramce.

Od tego momentu Anglicy w pełni kontrolowali grę i nie dali Włochom wielu szans do oddania strzału. Dzięki zwycięstwu na Wembley gospodarze zapewnili już sobie awans na mistrzostwa Europy na dwie kolejki przed końcem, z przewagą sześciu punktów nad Włochami, z którymi mają dodatni bilans w tych eliminacjach.