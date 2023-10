Tragiczna śmierć słynnej modelki. Była partnerka gwiazd piłki miała 38 lat

Pochodząca z południowego Londynu Tabby Brown na przestrzeni swojej kariery pozowała dla takich magazynów jak "Playboy", "Cosmpolitan" czy "Elle". Współpracowała także ze znanymi markami jak np. Canon, Virgin Atlantic, AX i Lynx. Wystąpiła również w teledyskach do utworów Snoop Doga czy Dizzee'a Rascala. Jej majątek wyceniany jest na pięć milionów dolarów.

Informacje o śmierci 38-latki pojawiły się w angielskich mediach we wtorkowy poranek. Były menedżer Tabby Brown potwierdził jej "tragiczną śmierć" w rozmowie z "The Sun". Nie wiadomo jednak, co kryje się pod tą frazową i o jakiego typu tragedię chodzi.

Tabby Brown spotykała się w przeszłości z Mario Balotellim i Raheemem Sterlingiem

W marcu 2016 roku modelka była na randce z obecnym zawodnikiem Chelsea, a wtedy Manchesteru City, Raheemem Sterlingiem. Para spotkała się w jednym z hoteli w Manchesterze. Jednak o wiele poważniej wyglądała jego relacja z Mario Balotellim. Spotykali się ze sobą przez siedem miesięcy w 2011 roku, gdy włoski napastnik był piłkarzem Manchesteru City.

- Naprawdę zakochałam się w Mario. Zrobiłam to wbrew mojemu rozsądkowi. Mówił mi, że żebyśmy się ustatkowali i założyli rodzinę. Potem dowiedziałam się, że ma dziecko ze swoją byłą. Ciągle krążyły historie o jego imprezach z innymi dziewczynami, które wiecznie kwitował tekstem "to tylko przyjaciółki". Więc skończyłam to w listopadzie. Nie mógł w to uwierzyć i źle to przyjął, bo nigdy nie został wcześniej odrzucony przez kobietę. Zawsze dostawał to, co chciał - wspominała Brown związek z Balotellim w 2013 roku w rozmowie z "Daily Mirror".

W komentarzach pod ostatnim postem Brown na Instagramie pojawiły się wiadomości od zdruzgotanych fanów. "Jestem naprawdę zszokowany i zasmucony, że już Cię nie ma", "moje serce jest złamane", "taka piękna i miła osoba" - to kilka z nich.