100. drużyna świata szokuje. Ograli faworyta i są w grze o Euro 2024

Reprezentacja Kazachstanu nie przestaje zadziwiać w eliminacjach do Euro 2024. Kazachowie we wtorkowe popołudnie ograli Finlandię na wyjeździe 2:1. Wcześniej ograli u siebie półfinalistę ostatnich mistrzostw Europy - Duńczyków - 3:2. Jeśli w najbliższych meczach uśmiechnie się do nich los, to będą absolutnie od siebie zależni w kwestii wywalczenia awansu na przyszłoroczny turniej w Niemczech.

