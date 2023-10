Bandycki faul w meczu reprezentacji. Jeszcze bezradnie rozłożył ręce [WIDEO]

Do brutalnego przewinienia doszło podczas poniedziałkowego spotkania towarzyszkiego pomiędzy Egiptem a Algierią. W 26. minucie obrońca Mohamed Hany ewidentnie nie zważał na konsekwencje, będąc wyraźnie spóźnionym do piłki zagranej przez rywala. Kiedy chciał zgarnąć znajdującą się na wysokości głowy futbolówkę nogą, brutalnie poturbował rywala. Arbiter nie wahał się i błyskawicznie wyrzucił go z boiska.

