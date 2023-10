Sprzedał ideały za 700 tys. tygodniowo. "Najwyższy poziom moralnej hipokryzji"

- Buczenie i gwizdy nigdy nie są miłe. Zwłaszcza gdy robią to twoi kibice. Ale ludzie mają prawo do własnych opinii - mówił kapitan reprezentacji Anglii Jordan Henderson po piątkowym meczu towarzyskim z Australią (1:0).

Była 62. minuta spotkania, kiedy piłkarza Al-Ettifaq zmieniał Kieran Trippier. Gdy Henderson schodził z boiska, tysiące kibiców na Wembley zaczęły gwizdać. Sytuacja powtórzyła się we wtorek wieczorem, kiedy Anglicy grali z Włochami w eliminacjach Euro 2024. Tym razem Henderson wszedł na boisko w 70. minucie, zmieniając Kalvina Phillipsa.

- Nie rozumiem, dlaczego to zrobili. Wiem, co było tego przyczyną i dlaczego tak się stało, ale dla mnie to wbrew logice. Jak można gwizdać na zawodnika, który dla kadry zostawił całe serce i duszę? - zastanawiał się selekcjoner Anglików Gareth Southgate.

53-latek robił dobrą minę do złej gry, bo i on, i Henderson wiedzieli, że angielscy kibice poczuli się oszukani i zdradzeni. Anglicy uważali, że zamieniając Liverpool na Al-Ettifaq Henderson sprzedał własne ideały. Zawodnik, który otwarcie i często bronił społeczności LGBTQ+, wyjechał do kraju, gdzie homoseksualizm grozi karami cielesnymi, pozbawieniem wolności, a nawet karą śmierci.

"Jordan nie przegrał meczu w roli kapitana reprezentacji Anglii. Ale już wie, że stracił szacunek kibiców. Oni z łatwością dostrzeli jego hipokryzję" - w "The Times" napisał Henry Winter. "Niech Henderson nie mówi już o wspieraniu środowiska LGBTQ+ i wyzna prawdę. Już wszyscy wiedzą, że ma kibiców za idiotów" - dodał jego redakcyjny kolega Matt Dickinson.

"Słowa i czyny Hendersona dodawały mi otuchy"

Henderson to 79-krotny reprezentant Anglii, z którą zdobył wicemistrzostwo Europy. W piłce klubowej w barwach Liverpoolu wygrał wszystko, co było do wygrania. Ale w Anglii był nie tylko piłkarzem. Był też ambasadorem mniejszości i symbolem dobra.

W czasie pandemii koronawirusa to on skrzyknął kapitanów wszystkich klubów Premier League i założył fundację na rzecz brytyjskiej służby zdrowia. W 2021 r. z rąk Elżbiety II otrzymał za to Order Imperium Brytyjskiego. Henderson mocno wspierał też środowisko LGBTQ+.

Kiedy nastoletni kibic Liverpoolu pożalił się mu, że jest dyskryminowany z uwagi na swoją orientację, Henderson zaczął nosić tęczowe sznurówki. Opaskę w tych samych barwach nosił na ramieniu. "Wierzę, że gdy widzimy zło, które powoduje, że drugi człowiek czuje się wykluczony, musimy stanąć z nim ramię w ramię. Musimy go słuchać, wspierać i robić wszystko, by świat wokół nas stawał się lepszy" - pisał Henderson w programie meczowym w listopadzie 2021 r.

"Jestem piłkarzem, ale przede wszystkim jestem rodzicem, mężem, synem, bratem i przyjacielem. Myśl, że ktokolwiek z moich bliskich nie mógłby przyjść na mecz, tylko dlatego, że jest tym, kim jest, nie mieści mi się w głowie" - dodawał.

Co najważniejsze, dla społeczności LGBTQ+ nie były to tylko puste słowa. "Kiedy czułam się niekomfortowo, słowa i czyny Hendersona dodawały mi otuchy. Jako homoseksualna kobieta poczułam się zauważona w czasach, gdy tak często muszę się ukrywać. Czułam, że Henderson nas rozumie i naprawdę chce być osobą, która zainicjuje pozytywne zmiany. Jordan chciał, żebym czuła się dobrze nie tylko na Anfield Road, ale też w każdym miejscu w kraju. I to mu się udało" - pisała dziennikarka "The Athletic" - Caoimhe O'Neill.

"Nie byłoby w porządku, gdybym nosił tu tęczową opaskę"

Wszystko zmieniło się latem tego roku, kiedy Henderson po 12 latach odszedł z Liverpoolu. Chociaż zawodnik pełnił coraz mniejszą rolę u Juergena Kloppa, a Saudyjczycy na potęgę sprowadzali gwiazdy, to transfer wciąż szokował. Obrońca środowiska LGBTQ+ pojechał tam, gdzie ludzie, których wspierał, regularnie trafiają do więzień, a nawet są mordowani.

Krytyka spadła na Hendersona już w dniu ogłoszenia transferu do Al-Ettifaq. W filmie, na którym zaprezentowano zawodnika, tęczowa opaska miała szary kolor. Kibice szybko wyłapali tę ingerencję w wycinek z meczu, a na Hendersona spadły gromy w mediach społecznościowych.

- Nie miałem o tym pojęcia, dopóki nie zobaczyłem filmu. Jeszcze trudno mi to wszystko zrozumieć, ale wiem, że to część kultury i religii. Nie byłoby w porządku, gdybym nosił tu tęczową opaskę. Musimy szanować wszystkich ludzi i ich wyznania - bronił się Henderson.

Ale to był tylko początek niefortunnych wypowiedzi, jakich udzielił. Henderson często podkreślał, że do Arabii nie pojechał dla pieniędzy. W te słowa nie uwierzyło 90 proc. ankietowanych "The Times". I trudno im się dziwić, bo jak poinformowały brytyjskie media, Henderson zarabia w Al-Ettifaq aż 700 tys. funtów tygodniowo. Choć sam zawodnik zaprzeczał tym informacjom, to i tak trudno było mu wierzyć.

Henderson opowiadał, że w swoich przenosinach do Arabii Saudyjskiej widział same pozytywy. Po pierwsze, w wieku 33 lat interesowała go regularna gra. Po drugie, poprzez swoje ideały chciał edukować lokalną społeczność. Pytanie jak, skoro nie chciał też nikogo urazić widokiem tęczowej opaski i sznurówek.

- Kiedyś piłka nożna była tylko sportem dla mężczyzn. Dziś z dumą obserwuję, jak prężnie rozwija się kobiecy futbol. Nie widzę powodu, by zmiany nie dotknęły też innych sfer - mówił Henderson. - Ale nie mogę okazać braku szacunku dla obywateli Arabii Saudyjskiej. Jeśli mówimy, że każdy ma prawo być tym, kim chce, to musimy to szanować w każdą stronę - dodał.

Sprzedani za 700 tys. funtów tygodniowo

Jego postawa oburzyła środowiska LGBTQ+ w Anglii. Ich przedstawiciele nie ukrywali, że poczuli się oszukani. A nawet wprost sprzedani za 700 tys. funtów tygodniowo. Kiedy Anglicy wylewali żale, druga strona triumfowała, sugerując, że transfer Hendersona był czymś więcej niż tylko sportowym wzmocnieniem Al-Ettifaq. Saudyjczycy chcieli pokazać, że naprawdę można kupić wszystko.

"Decyzja Hendersona o wyjeździe do Arabii Saudyjskiej bardzo mnie zabolała. To najwyższy poziom moralnej hipokryzji. Ale nie tylko ja czuję rozpaczliwy smutek. To samo myślą i czują tysiące, a może i miliony takich osób jak ja. Tak, rozpaczliwy smutek to odpowiednie słowa. Bo Henderson wydawał się inny" - pisała O'Neill.

W Anglika uderzył też m.in. były reprezentant Niemiec Thomas Hitzlsperger. "Ciekawy jestem, kogo teraz wesprze Henderson. Jaką markę będzie chciał sobie wyrobić? Ta poprzednia już umarła. Byłem głupi, że wierzyłem w jego szczere intencje" - napisał w mediach społecznościowych.

"Henderson chyba dopiero zaczyna rozumieć, jaką krzywdę wyrządził sobie i innym tym transferem. Ludzie poczuli się zdradzeni, a on dodatkowo obraził ich inteligencję, sugerując, że jego wyjazd do Arabii Saudyjskiej miał służyć rozwojowi, a nie pieniądzom" - pisał Winter.

Jedynym, który publicznie bronił Hendersona, był Southgate. - Nie rozumiem argumentów dotyczących moralności. Ci, którzy go krytykują, szybko zapomnieli o tym, jak nasza gospodarka jest uzależniona od Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy zainwestowali w wiele brytyjskich gałęzi przemysłu, ale to akurat nikomu nie przeszkadzało - mówił angielski selekcjoner.

"Moje wartości się nie zmieniły"

Na publiczne wyjaśnienia w końcu zdecydował się sam zawodnik. Henderson udzielił wywiadu "The Athletic", a przepytującym go dziennikarzem był Adam Crafton, który należy do społeczności LGBTQ+. - Gdybym się czegoś bał, porozmawiałbym z innym dziennikarzem, który nie zadawałby mi tylu pytań na ten temat - mówił Henderson.

Co mówił kapitan reprezentacji Anglii? - W tym momencie pewnie wszyscy są zdezorientowani. Czy Henderson popiera społeczność LGBTQ+, czy chce by jej członkowie siedzieli w więzieniach? Chcę podkreślić jedno: jestem tym samym człowiekiem, a moje wartości się nie zmieniły - mówił.

- Oczywiście rozumiem frustrację i złość społeczności LGBTQ+. Przykro mi, że się tak poczuli. Naprawdę nigdy nie chciałem nikogo skrzywdzić. Rozumiem, jak to wygląda z ich strony. Ale ja patrzę na wszystko z innej perspektywy i widzę same pozytywy. Zawsze, gdy proszono mnie o pomoc, udzielałem jej. I nic się w tej kwestii nie zmieni - dodał.

- Nie chcę robić z siebie ofiary, ale nie byłem obojętny, gdy proszono mnie o pomoc. Nosiłem tęczowe sznurówki i opaskę. Rozmawiałem z wieloma osobami i starałem się im pomóc. A teraz słyszę, że się od nich odwróciłem. Bardzo mnie to boli. Wciąż mi na nich zależy. Wśród rodziny i przyjaciół mam osoby ze środowiska LGBTQ+ i nigdy bym ich nie zdradził - stwierdził Henderson.

Tłumaczenia na nic się zdały. Kapitan reprezentacji Anglii w oczach wielu został hipokrytą, który sprzedał wartości za najwyższą pensję w historii brytyjskiego futbolu. I tej łatki najpewniej już nie odklei. Utraconego szacunku Henderson nie odkupi za żadne pieniądze.