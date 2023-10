Dramatyczne kulisy tragedii w Belgii. Apel do kibiców: "Nie zakładajcie koszulek"

Było tuż po 22, gdy Christophe Stienlet, stadionowy spiker, przekazał wiadomość 35-tysiącom kibiców. Po przerwie trwającej niemal pół godziny ogłosił: mecz Belgii ze Szwecją został przerwany i nie zostanie dziś wznowiony. "Ze względów bezpieczeństwa pozostańcie na swoich miejscach, dopóki służby nie pozwolą opuścić stadionu" - oznajmił. Kolejne minuty zostały wykorzystane na to, by ściągnąć posiłki pod stadion i zaplanować spokojną ewakuację kolejnych sektorów. Szczególnie bano się o Szwedów. Jak duża była to akcja i jak poważnie do niej podchodzono, niech świadczy fakt, że pierwsi kibice wyszli ze stadionu dopiero przed północą, a ostatni fani ze Skandynawii w eskorcie policji dotarli do hoteli o czwartej nad ranem.

Szwedzi poprosili, by zakończyć mecz. Piłka w takich okolicznościach jest nieważna

Chociaż do zamachu doszło o godz. 19.15, a mecz zaczynał się 90 minut później, kibice i zawodnicy walczący w poniedziałkowy wieczór o punkty kwalifikacji mistrzostw Europy nie zdawali sobie sprawy z dramatu. Wiadomość o strzelającym do kibiców terroryście nie została upubliczniona od razu. Szukająca zamachowca policja ściągnęła w rejon obiektu dodatkowe służby, nie była też pewna, czy zamachowców nie jest więcej i czy celem nie będą Szwedzi. To dlatego rozegrano tylko połowę spotkania, zakończoną remisem 1:1. Po niej jednak smutne informacje trafiły na trybuny i do szatni. Najpierw zrezygnowano z uroczystości uhonorowania w przerwie jednego z belgijskich piłkarzy kadry i ściągnięto do szatni rozgrzewających się rezerwowych.

Jak relacjonują dalej będący na stadionie dziennikarze gazety "Derniere Heure". w momencie, w którym informacje o zamachowcu zaczęły masowo docierać na trybuny, u części kibiców czy też osób pracujących przy meczu dało się wyczuć lekką panikę. Szczególnie wśród tych będących na zewnątrz obiektu. Służby zaczęły ewakuować osoby znajdujące się przed wejściem na trybuny, czy też w alejkach i na parkingach. Pracownicy techniczni i producenci telewizyjni zostali poproszeni o opuszczenie wozów i wejście na stadion. Powtarzano, że to na razie najbezpieczniejsze miejsce. Przestrzeń za bramkami i wzdłuż boiska szybko wypełniła się ludźmi.

W gabinetach trwały rozmowy między federacjami, w których brali także udział przedstawiciele UEFA. To szwedzcy piłkarze, świadomi dramatu swych kibiców, poprosili o przerwanie meczu, dali znak, że dalej nie chcą grać. Na prośbę przystały pozostałe strony.

Po podjęciu decyzji do mediów w sali konferencyjnej zszedł prezes szwedzkiej federacji Fredrik Reinfeldt.

- Piłka nożna w takich okolicznościach jest nieważna. Musimy być bardzo ostrożni i prosimy naszych kibiców, aby nie nosili żółtych koszulek - przekazał Reinfeldt. Dyrektor ds. Komunikacji belgijskiej federacji przyznał, że krótka i smutna informacja dotarła do belgijskich działaczy jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, ale policja przekazała, by rozpocząć mecz, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o reakcję zawodników na zamach, Leroy dodał: - Nie dowierzali, to było dla nich surrealistyczne.

Od paniki po solidarność, kibice dali sobie wsparcie

Przerwanie spotkanie i konieczność pozostania na trybunach przez niemal dwie godziny oraz tragedia, która rozegrała się tuż obok, to dla wszystkich czas, kiedy rosła niepewność - szczególnie wśród przyjezdnych. Niektórzy fani zastosowali się do próśb płynących ze szwedzkiej federacji i służb porządkowych, by przed opuszczeniem stadionu ściągnąć koszulki ze szwedzkimi barwami. Zresztą jak podali szwedzcy dziennikarze, takie prośby z alertem SMS przyjezdni dostawali też od belgijskich służb w kolejnych godzinach. Smutek i niezrozumienie dla tego, co się stało, szybko zostały zastąpione przez solidarność. Belgowie, wyrażając wsparcie, zaczęli krzyczeć "Szwecja, Szwecja", a Szwedzi odpowiadali im skandując: "Belgia. Belgia". To była wspólna reakcja na tragedię.

W mediach szybko pojawiło się też treść nagrania opublikowanego przez zamachowca, w którym ten wspomniał o szwedzkim obywatelstwie ofiar i swojej sympatiach dla państwa islamskiego – przyznał Eric Van der Sypt, rzecznik belgijskiej prokuratury. Służby potwierdziły, że jedna z ofiar miała na sobie szwedzką koszulkę.

- Wszyscy czują się koszmarnie, ponieważ dwóch naszych kibiców nie wróci do domów. To okropne - przekazał sekretarz Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej. Podziękował też belgijskim służbom za ochronę rodaków. Jedna z ofiar miała też szwajcarski paszport. Kibice we wtorek dostali eskortę na lotnisko oraz do swych samolotów, którymi wrócili do Szwecji.

Również we wtorek wczesnym rankiem belgijskie służby odnalazły zamachowca - Abdesalema L. Schwytano go w jednej z kawiarni w dzielnicy Schaerbeek. Mężczyzna został postrzelony w klatkę piersiową, a po przewiezieniu do szpitala zmarł. Belgijska policja nie poszukuje dodatkowych podejrzanych w związku z poniedziałkowym atakiem terrorystycznym.

Będzie rekomendacja chowania narodowych koszulek

"Het Nieuwsblad" podaje, że mecz pomiędzy Belgią a Szwecją nie został uznany za mecz wysokiego ryzyka. Według burmistrza Brukseli Philippe'a Close'a w ocenie bezpieczeństwa brano pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, ale nie palenie Koranu w Szwecji. - Będziemy musieli się temu przyjrzeć – oznajmił burmistrz, który nie chciał jednoznacznie potwierdzić motywów zamachowca. Menedżer ds. bezpieczeństwa szwedzkiej federacji Martin Fredman przyznał, że związek prawdopodobnie wyda zalecenie kibicom, by podczas wyjazdowych meczów w najbliższym czasie nie nosili szwedzkich koszulek. Reprezentacja Szwecji do lat 21 gra we wtorek wieczorem na wyjeździe z Gruzją. Przy tym spotkaniu podjęto już dodatkowe środki ostrożności. UEFA na razie nie przekazała, jak zakończy się sprawa przerwanego poniedziałkowego meczu. Zgodnie z przepisami zawody, których nie można dokończyć, należy wznowić następnego dnia.

We wtorek rano Szwedzki Związek Piłki Nożnej ogłosił jednak, że reprezentacja chce wrócić do Szwecji i o rywalizacji nie myśli. Chęci gry nie wyrażali też Belgowie. UEFA będzie zatem musiała wyznaczyć nowy termin i w miarę możliwości dokończyć spotkanie na tym samym obiekcie.