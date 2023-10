Eksperci pieją z zachwytu. Wróżą Polakowi karierę w wielkim europejskim klubie

W sierpniu 2021 roku Polska U-17 mierzyła się z rówieśnikami z Niemiec. Już sam początek spotkania zapowiadał, że Biało-Czerwoni przegrają wysoko. Po 25. minutach było 0:4. Mendes-Dudziński miał to szczęście, że wraz z pozostałymi zawodnikami obecnymi na boisku został zmieniony już po pierwszej z czterech partii meczu, czyli w 31. minucie. Dzięki temu nie brał udziału w dalszej części blamażu, a nawet mógł się pochwalić obroną rzutu karnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Lider reprezentacji Polski zupełnie zaskoczył. "Ok, czas kończyć ten wywiad"

"Możliwości, by grać w dużym europejskim klubie". Młodzieżowy reprezentant Polski wychwalany

Na szczęście wysoka porażka nie załamała młodego bramkarza, który do trudnych początków był już przyzwyczajony. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet jego ojciec wspomina, że w pierwszych dwóch meczach w życiu Marcel stracił aż 27 goli. Na szczęście potem było coraz lepiej, udało mu się wygrać też nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju juniorskiego.

W końcu, gdy młody golkiper trafił to Błękitnych Stargard, a tam zauważyła go Pogoń Szczecin. Jego były trener nie może się go nachwalić.

- Marcel ma możliwości, by za kilka lat grać w pierwszym składzie dużego europejskiego klubu. Imponował bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Tym, co przykuwało uwagę od początku, była też plastyka ruchu. Łatwo przyswajał nowe elementy techniczne i taktyczne. Do tego świetna prezencja na boisku, odwaga i pewność siebie - mówi Grzegorz Otocki, koordynator trenerów bramkarzy w Akademii Pogoni Szczecin.

Interesował się nim AC Milan. Wybrał Benfikę

Utalentowanego bramkarza dostrzegały coraz większe kluby. Interesowały się nim AC Milan oraz portugalska Benfica. To właśnie zawodnikiem tej drugiej jest teraz Mendes-Dudziński. - Pamiętam, jak odebrałem telefon. Dzwonili działacze Milanu. Bardzo chcieli Marcela, my jednak mieliśmy już wtedy upatrzony inny klub, Benfikę - wspomina ojciec piłkarza.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Teraz młody bramkarz przygotowuje się do występu w barwach reprezentacji Polski U-19. We wtorek 17 października o 15:30 Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy U-19. Polska znajduje się w grupie eliminacyjnej z Niemcami, Macedonią Północną (0:2) i Kazachstanem (3:0). Marcel Mendes-Dudziński zagrał w meczu z tym ostatnim zespołem, a w dodatku był w nim kapitanem Biało-Czerwonych. Teraz będzie liczył na występ w ostatnim starciu eliminacyjnym. To kluczowy pojedynek w walce o awans do kolejnej rundy kwalifikacyjnej. Na razie Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie, a pewną promocję do następnej fazy mają tylko dwie pierwsze drużyny.