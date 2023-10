Wielogodzinna ewakuacja. Przerażające sceny w Belgii [WIDEO]

Muzułmański fanatyk religijny, który sam nazywał się członkiem ISIS zabił w poniedziałek wieczorem dwóch kibiców reprezentacji Szwecji, którzy jechali taksówką. Ciężko ranny został też kierowca. Mimo że do ataku doszło przed rozpoczęciem spotkania, to te rozpoczęło się o zaplanowanej godzinie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lider reprezentacji Polski zupełnie zaskoczył. "Ok, czas kończyć ten wywiad"

Wielogodzinna ewakuacja ze stadionu. Przerażające sceny w Belgii

Taka decyzja prawdopodobnie została podjęta w związku z tym, że terrorysta na początku nie został złapany i obawiano się, że może ponownie zaatakować szwedzkich kibiców. Uznano, że ci będą bezpieczniejsi na stadionie. Po rozegraniu pierwszej połowy spotkania zakończonej wynikiem 1:1 piłkarze reprezentacji Szwecji mieli zaprotestować przeciwko dalszej grze.

To jednak nie oznaczało, że kibice zostaną od razu wypuszczeni z obiektu. Policja otoczyła stadion, a kibice zaczęli go opuszczać dopiero około północy. Wtedy rozpoczęła się trwająca kilka godzin powolna ewakuacja. W związku z tym, że belgijskie służby uznały, że jednym z prawdopodobnych motywów zamachowca była zemsta na Szwedach - w tym kraju niedawno spalono Koran - kibicom tej reprezentacji zalecano, żeby ukryli oni barwy narodowe. Wydarzeniom towarzyszyła policja, która nie tylko dbałą o bezpieczeństwo na miejscu, ale też eskortowała autokary z cywilami w środku.

I choć w momencie wypuszczenia kibiców wokół stadionu było już mnóstwo policji, to patrząc na nagrania z Brukseli trudno nie czuć obawy. Gdyby terrorysta jakimś sposobem przedostał się w okolice stadionu, to mogłoby dojść do kolejnej tragedii. Dzisiaj około godziny 9:00 pojawiły się pierwsze informacje o aresztowaniu podejrzanego. Następnie okazało się jednak, że belgijska policja zneutralizowała go strzałem w klatkę piersiową. Po przewiezieniu do szpitala zmarł.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na razie nie wiadomo jakie decyzje podejmie UEFA w związku z odwołanym meczem. Federacja nie podjęła żadnych decyzji dotyczących kontynuowania tego spotkania. Niewykluczone, że to wcale nie zostanie wznowione. Pewni awansu z tej grupy są już Belgowie oraz Austriacy. Reprezentacja Szwecji zajmuje trzecie miejsce, ale po rozegraniu pięciu meczów ma zaledwie sześć punktów.